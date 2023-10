Sobrevivente de festival de música conta história de fuga angustiante dos terroristas do Hamas: ‘Eles nos perseguiram por horas’

Uma mulher que fugiu para salvar a vida quando terroristas do Hamas abriram fogo contra os festivaleiros no sul de Israel partilha detalhes horríveis da sua sobrevivência.

Daniel Levy, que trabalhava no festival de música Supernova quando ocorreu o ataque, lembra que dezenas de terroristas “encheram o céu” por volta das 6h30 de sábado, perto da fronteira de Gaza, descendo enquanto a multidão celebrava o feriado judaico de Sucot.

“Eles começaram a atirar e o céu estava cheio de mísseis”, disse ela em entrevista ao ABC News Live.

A jovem de 31 anos disse que sabia que “precisava ficar em campo aberto” para sobreviver ao ataque.

Durante a meia hora seguinte, Levi e suas amigas Nicole e Ellen permaneceram onde estavam. Ao ouvirem tiros à distância, Levy disse aos amigos que eles estavam envolvidos em uma “situação perigosa” e precisavam evacuar a área.

O grupo foi até o carro, onde encontrou um amigo que trabalhava como segurança no evento. Ele disse-lhes que havia um “homem-bomba” na estrada e instou o grupo a segui-lo e esperar juntos.

De acordo com Levy, o ataque durou 10 minutos, com os terroristas do Hamas tendo como alvo os festivaleiros do leste e do norte enquanto procuravam abrigo.

“eles [shot] “Por nossa conta em todos os lugares”, disse ela. “E depois disso, não podíamos nos esconder. Não tínhamos para onde ir.”

Enquanto a polícia e os seguranças tentavam lutar na estrada contra o Hamas, Levy e seus amigos correram de volta para a área do festival.

Em segundos, o grupo teve de tomar uma decisão difícil – ou atravessar um campo em direção a Gaza, onde os combatentes do Hamas provavelmente os matariam, ou esconder-se nas árvores de uma floresta de eucaliptos.

“Decidimos ir para as árvores”, ela lembrou. “Estávamos apenas tentando sobreviver. Eles nos perseguiram por seis horas.”

Levy disse que os “homens-bomba” estavam sempre atrás deles e ela podia ouvir pessoas correndo para salvar suas vidas e gritando enquanto eram baleadas. Ela explicou que eles permaneceram abaixados sob as árvores e removeram as folhas de debaixo dos sapatos para evitar serem ouvidos enquanto fugiam.

“Não tínhamos onde nos esconder”, ela continuou. “Não foi humano. Eles mataram todo mundo.”

Levy contou com a ajuda do Google Maps e conversou com seu tio, um capitão do exército familiarizado com situações difíceis, implorando-lhe que enviasse ajuda. Agindo impulsivamente, ela também informou a polícia, pedindo-lhes que rastreassem seu telefone em tempo real, na esperança de que ajudassem no resgate.

Ao trocar mensagens entre amigos, Levy conseguiu identificar aldeias ocupadas pelo Hamas onde não era seguro procurar refúgio.

As mulheres esconderam-se nas árvores durante seis horas e depois decidiram correr para um campo aberto em direção ao rio. Enquanto fugiam, terroristas do Hamas foram vistos viajando em jipes, “perseguindo” qualquer um que cruzasse o seu caminho.

“Decidimos fugir”, disse Levy. “Não tivemos outra escolha.”

Ao chegarem ao rio, as mulheres se esconderam perto de alguns bambus, encostando-se na parede para ver se alguém as via. Uma hora depois, o grupo notou um carro passando. Acontece que era a polícia.

“Graças a Deus eles eram a verdadeira polícia”, disse Levy. “A maioria dos homens-bomba usava uniformes de policiais e soldados”, acrescentou. [could] “Sequestrar e matar pessoas na estrada.”

A polícia levou as duas mulheres para uma área chamada Batish, onde receberam comida e água e puderam carregar o telefone de Levi. Ela credita o fato de ser a única pessoa com um telefone como parte do motivo pelo qual foram salvos.

“Eu era a única que podia falar com o mundo, pedir ajuda, contar onde estávamos, perguntar o que aconteceu para que pudéssemos sair de lá com vida”, disse ela.

Refletindo sobre o ataque, Levy, agora segura em casa e com a família, diz que “espera que esteja tudo bem”.

“Quero que todos fiquem bem aqui”, disse ela. “Somos fortes. Estamos unidos.”

Os combates continuaram desde que o Hamas lançou o seu ataque a Israel por ar, terra e mar no sábado. Mais de 200 corpos foram recuperados no local do festival de música, de acordo com o Serviço de Resgate Israelense.

As autoridades israelenses disseram que pelo menos 1.200 pessoas foram mortas e outras 2.900 ficaram feridas em Israel. Segundo as autoridades palestinas, pelo menos 1.100 pessoas foram mortas e 5.339 ficaram feridas em Gaza.