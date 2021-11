O empresário quer que haja mais portugueses no Leste do Canadá

Bernadette Fernandez, um empresário português, está exortando os portugueses a se mudarem para a província de New Brunswick, no leste do Canadá, para que a comunidade possa “crescer”.

“Não há população nem talento nesta província. Em particular, existem lacunas nas competências digitais, produção e construção e falta de pessoal empresarial na área florestal ”, disse o empresário de 57 anos à Agência Lusa de Notícias.

O consultor de negócios, nascido em Paris (França), foi eleito no início deste mês presidente do comitê da New Brunswick Business Association for Immigrants.

Bernadette Fernandez, que mora na cidade costeira de St. John, explicou que o processo de imigração é federal, mas a escolha dos candidatos à imigração é “diferente em comparação com outras províncias canadenses como Ontário”.

O novo plano de dados do governo de Brunswick diz que cerca de 120.000 empregos não serão preenchidos nos próximos 10 anos. A baixa taxa de natalidade, o aumento do número de idosos e a taxa de migração de jovens têm gerado uma escassez de mão de obra qualificada na província.

Para tentar resolver esse problema, o governo provincial planeja abrir um escritório na Europa e na Índia que atrairá 7.500 imigrantes por ano.

“Esta é uma das províncias mais fáceis de imigrar. Se os portugueses quiserem vir, serão bem recebidos pela comunidade ”, frisou.

Bernadette Fernandez formou-se na St. Thomas ‘University (graduação em artes) em Fredericton, fluente em cinco línguas, e emigrou para o Canadá em 1965, regressando a Portugal entre 1973 e 1975 com a idade de dois anos.

Na vida cotidiana de New Brunswick, a mulher de negócios a descreveu como “muito tranquila, com temperaturas congelantes no inverno e neve, mas não tão severa como em outras partes do Canadá”, “área desabitada, floresta, parques nacionais, praias”, adequada para uso ao ar livre atividades todas as estações do ano.

Tanto New Brunswick como Portugal têm algumas semelhanças por se tratarem de sectores de competências derivados do mar, como as zonas marítimas, “construção naval, pesca e aquicultura”.

Uma das principais dificuldades daquela região é o acesso aos produtos portugueses, o que seria “mais fácil se a comunidade fosse grande” e “mais envolvida em termos de negócio”.

“Não temos associações, cafés, bares ou restaurantes. Os produtos portugueses devem chegar de carro a 10 horas de Montreal. Pastel de ribbon é difícil de encontrar em New Brunswick. São difíceis de encontrar em qualquer província do Atlântico ”, lamentou.

A empresária acredita que existam menos de 100 descendentes de portugueses e portugueses na região, uma comunidade “já grande nos anos 1970, num ambiente pequeno onde quase todos se conheciam”.

Enquanto a imigração portuguesa para aquela província está diminuindo, outras comunidades de língua portuguesa, como os brasileiros, aumentaram significativamente.

“A comunidade de língua portuguesa está crescendo por conta da integração com os brasileiros. É um fator de solidariedade onde vamos nos unir mais por uma comunidade ”, frisou.

Embora os portugueses em New Brunswick sejam “operários ou reformados”, Bernadette Fernandez espera “apoiar os recém-chegados à sua integração na sociedade canadiana” através da associação empresarial de expatriados local, evolução diferente da observada em Toronto.

New Brunswick é uma das quatro províncias atlânticas na costa leste do Canadá, bilíngue (inglês e francês) e tem uma população de cerca de 750.000.

De acordo com o Censo Canadense de 2016, o Canadá tem 483.610 descendentes de portugueses e portugueses, ou 1,4% da população do país.

A maioria estava em Ontário (69%), Quebec (14%) e British Columbia (8%).