2021 Antevisão do Masters de Portugal e Dicas de Golfe no European Tour

Como inglês, quando penso em Portugal e nos Masters portugueses, me volto a pensar em deixar o TapAir A300. Acompanhado por um educado comissário de bordo que me agradeceu por minha viagem, aquele ar quente e desconhecido foi bem-vindo ao redor do meu rosto.

Penso rapidamente nos pubs locais onde Vilamoora vai me abençoar. Não lembro o nome do bar de coquetéis que visitamos, então pesquisei no Google – a primeira opção era apenas encontrar “O’Neill’s Irish Bar”. Só mais tarde é que percebi que Vilamora e o Algarve eram uma típica localidade “britânica ultramar”.

Curso

Assim, não é surpreendente ver a torcida britânica apoiando melhor os jogadores ingleses esta semana no Masters de Portugal de 2021. Jogando no estilo de férias e resort do Victoria Golf Course em Dome Point, muitos britânicos atuarão em apoio a jogadores como Matt Wallace, Larry Cantor, Sam Horsfield & Beef!

É um design plano, voltado para objetivos e de Arnold Palmer. Os verdes têm propriedades complexas, o que pode ser igualmente desafiador para os verdes perdidos.

No entanto, não tenho dúvidas de que isso será um problema para os jogadores que vêm com oscilações durante a semana. Para os mestres portugueses, o tempo parece um pouco mais frio do que o normal, com uma marca a rondar os 15C, e os componentes só aguentam jogadores com ventos fracos de 4 MPH.

Verde está na ordem da semana, e vou deliciá-lo com jogadores de boliche que podem seguir em frente até a vitória. Devido aos nossos 2 vencedores anteriores, não irei ignorar o elenco. George Coates e Steven Brown estão na vanguarda das respectivas tacadas vencedoras. Mas esta semana é minha brincadeira Fantasy League E espero que minhas dicas de golfe lhes dêem uma chance e eu corra com um taco quente!

Espero que a pontuação fique abaixo do número de 20 acertos, mas pode ser menor. Em 2018, vimos Tom Lewis criando 27 pássaros, no mesmo ano em que Oliver Fisher filmou a primeira turnê europeia 59.

Vencedores anteriores

2020 George Coates -16 Larry Cantor

2019 Steven Brown -17 Brandon Stone, Justin Walters

2018 Tom Lewis (2) −22 Lucas Herbert, Eddie Peperell

2017 Lucas Bjerregaard -20 Marc Warren

2016 Pádrag Harrington -23 Andy Sullivan

2015 Andy Sullivan -23 Chris Wood

2014 Alexander Levy -18 Nicholas Colesharts

2013 David Lynn -18 Justin Walters

2012 Shane Lori −14 Ross Fisher

2011 Tom Louis -21 Rafa Cabrera-Bello

2010 Richard Green -18 Gonzalo Fernandez-Castano, Robert Carlson, Justin Loughton, Francesco Molinari

2009 Lee Westwood -23 Francesco Molinari

2008 Alvaro Quiros −19 Paul Larry

2007 Steve Webster −25 Robert Carlson

Figuras chave

Tive um golpe na abordagem

G.I.R.

Tenho que colocar o traço

Escolhas (Comentário WynnBET Muitos jogos para sua escolha esta semana!)

Larry Cantor – (2u EW)

Como é a época do ano, vi alguns filmes de terror recentemente. Nada se compara às 76 voltas finais de Larry na rodada final do Estrella Damm Andalucía Masters. Na verdade, havia um travesseiro na frente do meu rosto.

No entanto, a questão para mim é: como Larry responde a tal declínio? A resposta foi um T5 e classificou-se em 64º no Mallorca Golf Open há duas semanas. Talvez a ausência absoluta da luta o tenha relaxado e ele foi capaz de dançar livremente sem a pressão de estar na mistura. Após o colapso da Andaluzia, o médico receitou.

Para mim, ele quer pegar o caminhão quando estiver com calor. Ele entra esta semana com 3 resultados recentes do top 10. Gostaria também de referir que o vencedor do Masters de Portugal em 2020, Jorge Coates, fez uma boa tendência aqui em 2019. Larry também terminou em segundo lugar em 2020.

Minha preocupação é, você pode escolher um Mad Wallace ou Sam Horsfield na forma para as mesmas contradições ou semelhantes. No entanto, eu continuo com minhas armas e continuo a apoiar Larry, esperando o abate de um pássaro com serra elétrica.

Jamie Donaldson – (0,5u EW)

Jamie está jogando bem. Eu o vi na BMW na sexta-feira e ele ficou muito impressionado com a maneira como acertou e jogou a bola entre os maços de pássaros que chegavam ao 66.

Outro desempenho notável foi que Jamie terminou em 3º no Casu Classic, embora fosse contra um domínio mais fraco.

Ele não está tentando jogar pelo Masters de Portugal, mas está pisando no chá novamente de alguma forma.

Ela terminou o T2 no The Alcorve Open, o evento irmão mais velho na turnê europeia de Alcorvil, então vamos ter algumas experiências positivas. Jamie é um dos membros mais antigos da European Tour.

Ele chegou lá pelo meu derrame recebido no Approach State em + 0,26. Acho que esse curso, que é apropriado para o grande galês, é aquele que não precisa usar chá. Com líderes como Carrick Hiko (-0,06), ele está na vanguarda da maioria das disciplinas em pudins verdes ordenados (-0,02).

Estou procurando uma combinação melhor do que a média de esporte de atitude e verde. Combine isso com alguma forma e pode haver uma viagem de Donaldson e um retorno ao círculo de vencedores.

Kalle Samuja – (1u EW)

Cale ultrapassou as minhas estatísticas alvo e teve um bom resultado no Masters de Portugal nos últimos anos, terminando -10 e T21 em 2019. Naquele ano, Samuja terminou em segundo lugar para Justin Walters em Strokes (+2,01 vs +2,19).

Uma tendência que continuará por muitos anos. Colley atualmente tem uma média de 2,48 tacadas nos verdes ao longo da temporada de 2021 e 0,48 tacadas no curto prazo.

Acho que esta semana Kalle é uma escolha definitiva e você encontrará mais valor no preço oferecido (90/1 – 110/1)

Renato Parador (1,25u EW)

Este curso é muito indulgente. Nesse caso, se ele puder encontrar verduras, então estamos certos em esperar pássaros. Ele está classificado em 3º na turnê europeia (+0,89). Ele finalmente rolou bem a bola quando estava na vanguarda deste estado em 2018.

Sua temporada parecia estar piorando após 4 cortes perdidos consecutivos, mas mais recentemente T11 em Maiorca, T25 na Andaluzia (incluindo os 75 finais) e T9 na Espanha no Aberto.

Embora ele não tenha competido nos níveis de gander ou samoja, ele tem seu jogo longo. Ele tende a atirar no campo ao se aproximar. Já que os greens estão igualmente grandes esta semana, em estilo resort, ao se dar oportunidades, ele pode mergulhar em um papel.

Oliver Fisher – (0,25u EW)

O homem esquecido que apareceu nas páginas iniciais e na tabela de classificação ocasional nos últimos anos, Oliver Fisher alcançou o top 59 neste curso em 2018. Também em 2019 estavam -12 e, no final das contas, 5 arremessos atrás do vencedor. Tom Lewis.

A forma novamente com som preocupa, mas em 2019 aquele 8º lugar caiu na categoria “out of the blue”. Acho que esta semana será a hora de escolher um jogador em busca de forma (por exemplo, Eddie Pebrel ou o vencedor pela primeira vez).

A razão é que este curso é perdoador, mas bastante amplo e esticado e não pode ser punido, pois pode causar tensão.

Espero que ele veja o Victoria Golf Course em Dome Point como uma oportunidade de encontrar algo. Embora Fisher não esteja a um milhão de milhas de distância, a abordagem que desejo ver não quebra os números (+0,27).

Se existem greens suficientes para inverter essas atitudes, o Dom Pedro Victoria Golf Course é um deles. Sound tem boas lembranças aqui e estará procurando algo para melhorar sua temporada e carreira esta semana. Esta semana é definitivamente uma semana para tirar um estranho ou um tiro no escuro, o meu é esta semana Fisher.