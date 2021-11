Sobre você entra na Grécia e em Portugal

Sobre você, o site de moda da Alemanha, já está ativo na Grécia e em Portugal. A empresa continua sua expansão no sul da Europa, lançada na Itália no mês passado. O varejista agora opera em 26 mercados europeus.

About You, também conhecida como Colin’s Daughter, é uma marca de compras online administrada pela empresa de comércio eletrônico Otto Group. Além de ser uma loja de moda online, a empresa também oferece serviços em nuvem e centros de distribuição para outros varejistas com o nome de TME. Com o lançamento de mais três mercados, a plataforma continua sua expansão em todos Europa.

sobre você Entrou na Espanha no início deste ano e foi lançado na Itália no mês passado. O site continua a aumentar a sua presença no sul da Europa, agora adicionando à lista da Grécia e Portugal. A About You opera agora em um total de 26 países europeus, incluindo dois novos mercados: de seu país natal, Alemanha, Áustria e Polônia, à Suíça, Holanda, Dinamarca e França.

Como nas versões anteriores, comecei uma grande campanha de marketing na esperança de chamar a atenção sobre você. Os anúncios são publicados na televisão, rádio e online. O mercado parece provável: no primeiro dia, o site atraiu mais de 1,4 milhão de visitantes na Itália e mais de 500 mil na Grécia e Portugal.

Seus novos clientes podem acessar mais de 100 mil produtos de mais de mil marcas. A empresa oferece frete grátis e devolução em até 100 dias.

O site alemão se tornou público no início deste ano. A varejista tem cerca de 9 milhões de clientes ativos em 2021, ante 6,5 milhões no ano passado. Embora a epidemia de Covid-19 tenha deixado sua marca no segmento de moda para comércio eletrônico, a About You espera que a receita aumente em até 50% ao longo do ano, de acordo com seu último relatório trimestral. Isso significa uma receita esperada de 1,63 a 75 1,75 bilhão.