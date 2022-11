O Dow saltou 150 pontos na sexta-feira, com os investidores perdendo os temores do aumento das taxas de juros

As ações subiram na sexta-feira, quando os investidores perguntaram sobre os relatórios de lucros recentes e tentaram eliminar a linguagem mais dura dos palestrantes federais.

O Dow Jones Industrial Average saltou 162 pontos, ou 0,5%. O S&P 500 subiu 0,6% e o Nasdaq Composite avançou 0,5%.

O S&P e o Nasdaq estão a caminho de semanas de baixa, negociando em queda de 0,5% e 1%, respectivamente. O Dow Jones está atualmente estável nesta semana. No entanto, todos os três são positivos para este mês.

Ross Stores e Palo Alto Networks surgiu Depois que as duas empresas anunciaram seus últimos resultados trimestrais. Os investidores também pareciam entusiasmados com os últimos resultados da Gap.

Os movimentos de sexta-feira ocorrem após uma sessão de baixa em Wall Street, na qual comentários de autoridades do Federal Reserve levantaram preocupações sobre o aperto na política monetária dos EUA.

Presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard quinta-feira disse este “A taxa básica de juros ainda não está em uma área que possa ser considerada suficientemente restritiva.” Ele observou que a área apropriada para a taxa de fundos federais pode estar na faixa de 5% a 7%, que está acima do preço de mercado.

disse Adam Crisavoli, fundador da BioKnowledge. “No entanto, os investidores estão cansados ​​de lutar contra as fitas-bomba diárias do Fed e temem que sejam necessários outros 2-3 CPIs para que as autoridades parem de culpar o mercado toda vez que ele tenta se recuperar.”

Os investidores responderam a cada novo dado econômico ou qualquer linguagem nas últimas semanas que pudesse indicar o que o Fed fará a seguir em relação às taxas de juros. Comentários sobre a inflação levaram os investidores a pensar que o Fed não acha que a economia esfriou o suficiente, disse Shelby McFadden, analista de investimentos da The Motley Fool Asset Management.

“Houve uma sede de alívio e um empurra-empurra”, disse ela sobre a resposta dos investidores nos últimos dias. “Mas, no final das contas, depende apenas se esse período de inflação se torna mais lento do que galopante e do que o Fed decide fazer a seguir”.