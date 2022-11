Elon Musk diz que Shadowbans do Twitter são a nova lei da terra

Elon Musk é agora o juiz, júri e carrasco do Twitter – com total margem de manobra para decretar sua versão de “liberdade de expressão” na plataforma em dificuldades. foto : engenhoca

As coisas estão realmente saindo dos trilhos no Twitter, enquanto Elon Musk avança em uma aquisição hostil que parece poder garantir… Ele é o único que resta no final na plataforma de rede social. No mais recente conjunto de comentários profundamente confusos do CEO múltiplo e “Chief Twit”, Musk restabeleceu as contas do Twitter do canal de “paródia” de direita. Abelha da BabilôniaE a Jordan PetersonE as Cathy Griffin.

Musk anunciou as devoluções depois função criptografada Basta dizer “sextas-feiras da liberdade”. Ele também combinou a notícia com uma explicação desconcertante de como a moderação de conteúdo do Twitter deve funcionar daqui para frente. “A nova política do Twitter é a liberdade de expressão, mas não a liberdade de acesso”, escreveu ele. “Tweets extremamente negativos/de ódio não serão postados e neutralizados, então não haverá anúncios ou outras receitas para o Twitter.”

Observação: o tweet abaixo contém erros ortográficos do nome de Kathy Griffin.

Musk não desbloqueou Donald Trump, escrevendo que “nenhuma decisão foi tomada ainda” sobre permitir ou não o ex-pôster de volta ao site. Como ele disse não será permitido Teoria da conspiração Alex Jones De volta à plataforma, em mais uma troca de tweets. Porém, como todas as promessas de Musk – quem sabe quanto tempo isso vai durar.

As repentinas reversões da proibição do Twitter levantam a questão: o que aconteceu com o plano anunciado anteriormente de Musk para lidar com a reintegração? Menos de um mês atrás, o homem mais rico do mundo twittou que, sob sua liderança, o Twitter seria formado e aprovado pelo Content Stewardship Council. Ele escreveu: “Nenhuma decisão importante sobre conteúdo ou recálculo ocorrerá antes que o Conselho se reúna.” Em 28 de outubro.

Yet seemingly, Freedom Friday went ahead with no such council in place. And it’s abundantly possible that there simply aren’t enough staff left at Twitter to compose one. Initial layoffs slashed about 50% da empresae mais engenheiros E a Os executivos fugiram Onde.

Entre outras perguntas que o Gizmodo fez sobre o anúncio de sexta-feira:

O que é um “tweet negativo”?

Quem decide isso?

Quem (ou qual algoritmo) monitorará esses “tweets negativos” para “exclusão” – e como?

Haverá um conselho sombra oficial?

O Gizmodo também não tem certeza, exatamente, de como alguém pode “desnegociar” tweets individuais. O Twitter não ganha dinheiro diretamente com tweets individuais, mas sim com o pago Postagens de anunciantes (e, ah, assinantes do Twitter Blue). A menos que Musk fale sobre não permitir anúncios de ataque (o que presumivelmente já não são), isso é aparentemente apenas uma salada de palavras, desprovida de qualquer mudança real na política de carreira.

Infelizmente, embora o Gizmodo tenha respondido a todas as perguntas acima na conta da imprensa no Twitter, não esperamos receber uma resposta. Desde que a compra da empresa por Musk foi finalizada, o Twitter não respondeu às nossas perguntas da imprensa. Toque em contatos de outras empresas administradas por Musk, como SpaceX e teslaé muito difícil para a mídia acessar.