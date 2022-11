Após ultimato de Elon Musk, funcionários do Twitter começam a sair

(Reuters) – Estima-se que centenas de funcionários do Twitter estejam deixando a empresa de mídia social sitiada após um aviso do novo proprietário, Elon Musk, de que os funcionários assinam “longas horas em um volume alto” ou pedem demissão.

Em uma pesquisa sobre o aplicativo de local de trabalho Blind, que valida funcionários com endereços de e-mail de trabalho e permite que eles compartilhem informações anonimamente, 42% dos 180 entrevistados escolheram responder “Faça a escolha, sou livre!”

Um quarto disse que “relutantemente” escolheu ficar, e apenas 7% dos entrevistados disseram que “clicaram em sim para ficar, sou obstinado”.

Musk tem se reunido com alguns funcionários seniores para tentar convencê-los a ficar, disse um funcionário atual e um funcionário recém-saído que está em contato com seus colegas no Twitter.

Embora não esteja claro quantos funcionários optaram por ficar, os números destacam a relutância de alguns funcionários em permanecer em uma empresa onde Musk demitiu rapidamente metade de sua equipe, incluindo a alta administração, e mudou impiedosamente a cultura para enfatizar longas horas e um ritmo intenso.

A empresa notificou os funcionários de que fechará seus escritórios e cortará o acesso ao crachá até segunda-feira, segundo duas fontes. Uma fonte disse que os agentes de segurança começaram a expulsar os funcionários do escritório na noite de quinta-feira.

Musk foi ao Twitter na quinta-feira e disse que não estava preocupado com as renúncias porque “as melhores pessoas vão ficar”.

Em meio à avalanche de demissões, o proprietário bilionário também acrescentou que o Twitter teve sua maior taxa de uso de todos os tempos.

“Tivemos outro recorde histórico no uso do Twitter…”, disse ele em um tuíte, sem dar mais detalhes.

O Twitter, que perdeu vários membros de sua equipe de contato, não respondeu a um pedido de comentário.

estabilidade da plataforma

As saídas incluem vários engenheiros responsáveis ​​por corrigir bugs e evitar interrupções no serviço, o que levanta dúvidas sobre a estabilidade da plataforma em meio à perda de funcionários.

Na noite de quinta-feira, a versão do aplicativo do Twitter usada pelos funcionários começou a desacelerar, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, que estimou que a versão pública do Twitter corria o risco de travar durante a noite.

“Se realmente quebrar, não sobrará ninguém para consertar as coisas em muitas áreas”, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada por medo de represálias.

Uma imagem de Elon Musk e o logotipo do Twitter são vistos através de uma lupa nesta ilustração feita em 4 de novembro de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração/Foto de arquivo

Relatos de interrupções no Twitter aumentaram acentuadamente de menos de 50 para cerca de 350 na noite de quinta-feira, de acordo com o Downdetector, que rastreia interrupções de sites e aplicativos.

Em conversa privada no Signal com cerca de 50 funcionários do Twitter, cerca de 40 disseram que decidiram sair, segundo o ex-funcionário.

E em um grupo privado do Slack para atuais e ex-funcionários do Twitter, cerca de 360 ​​pessoas se juntaram a um novo canal chamado “Demissões Voluntárias”, disse uma pessoa familiarizada com o grupo Slack.

Uma pesquisa separada sobre o Blind pediu aos funcionários que estimassem a porcentagem de pessoas que deixariam o Twitter com base em sua percepção. Mais da metade dos entrevistados estimou que pelo menos 50% dos funcionários sairão.

Corações azuis e emoticons de saudação inundaram o Twitter e suas salas de bate-papo internas na quinta-feira, marcando a segunda vez em duas semanas que os funcionários do Twitter se despediram.

Por volta das 18h EST, mais de duas dúzias de funcionários do Twitter nos EUA e na Europa anunciaram suas saídas em postagens públicas do Twitter analisadas pela Reuters, embora nem todas as renúncias pudessem ser verificadas de forma independente.

No início da quarta-feira, Musk enviou um e-mail aos funcionários do Twitter, dizendo: “No futuro, para construir o avanço do Twitter 2.0 e alcançar o sucesso em um mundo cada vez mais competitivo, precisaremos ser muito duros”.

O e-mail pedia aos funcionários que clicassem em “Sim” se quisessem continuar. Aqueles que não respondessem até as 17h00 ET de quinta-feira seriam considerados como demitidos e receberiam um pacote de indenização, disse o e-mail.

À medida que o prazo se aproximava, a equipe se esforçou para descobrir o que fazer.

Um dos funcionários que saiu disse à Reuters que uma das equipes do Twitter decidiu fazer a mudança em conjunto e deixou a empresa.

Saídas notáveis ​​incluíram Tess Rinearson, que foi incumbida de construir uma equipe de criptomoedas no Twitter. Rynerson twittou um coração azul e um emoji de saudação.

Em um aparente golpe no apelo de Musk para que os funcionários fossem “hardcore”, as biografias do Twitter de vários dos engenheiros que partiram na quinta-feira se descreveram como “engenheiros apaixonados” ou “ex-engenheiros hardcore”.

Quando as renúncias começaram, Musk soltou uma piada no Twitter.

Como você faz uma pequena fortuna nas mídias sociais? ele tuitou. “Comece com um grande.”

Reportagem adicional de Sheila Dang em Dallas, Hyunjoo-jin em San Francisco e Paresh Dev em Oakland, Califórnia. Reportagem adicional de Martin Coulter e Akanksha Khushi; Edição de Sam Holmes

