O Dow Jones subiu com a alta das ações de bancos, Nasdaq adiou

Ações dos EUA As negociações ficaram mistas à tarde, quando os investidores se voltaram para o setor financeiro e continuaram a cortar os nomes de crescimento.

O Dow Jones Industrial Average limitou as perdas, até 96 pontos, ou 0,3%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite reduziram suas perdas, mas permaneceram parcialmente mais baixos.

fita proteção o último mudança % alterar Eu: DJI Médias Dow Jones 36356,78 +120,31 + 0,33% SP500 Standard & Poor’s 500 4691,48 -4,57 -0,10% I: COMP Índice Composto Nasdaq 14988,121038 -92,74 -0,61%

títulos Continue. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para quase 1,8%, o nível mais alto em dois anos. As ações do setor financeiro subiram, uma vez que rendimentos mais altos são um bom presságio para os bancos.

fita proteção o último mudança % alterar XLF Fundo do Setor Financeiro SPDR 41,17 +0,47 + 1,15% JPM JPMORGAN CHASE & CO. 167,25 +1,72 + 1,04% bode Bank of America Corp. 49,14 +1,01 + 2,10% c CITIGROUP INC. 65,72 +0,81 + 1,25%

em notícias econômicas, folha de pagamento não agrícolaSubiu 199.000 em dezembro, menos do que os 400.000 economistas esperavam, mesmo com a taxa de desemprego caindo para 3,9%. “Recreação e hotelaria, nos serviços profissionais e comerciais, na indústria, construção, transporte e armazenagem”, acrescentou, segundo o Ministério do Trabalho.

Fed, oferta de produção da OPEP moveu petróleo para US $ 80

O petróleo ultrapassou brevemente US $ 80 o barril, colocando os produtores de petróleo em alerta.

fita proteção o último mudança % alterar usar Fundo Petrolífero dos Estados Unidos LP 56,51 -0,38 -0,67% BNO UNIDADE United STS BRENT OIL FD LP 21,98 +0,01 + 0,05% XOM EXXON MOBIL CORP. 68,90 +0,58 + 0,85% CVX Chevron Corporation. 125,21 +1,95 + 1,58%

Os pedidos de seguro-desemprego chegam a 207.000, mas ainda perto de meio século

Em ações, as ações da GameStop Corp saltaram após um relatório do Wall Street Journal de que o varejista está lançando uma divisão para desenvolver um mercado para tokens não fungíveis (NFTs) e forjar parcerias no espaço criptográfico.

fita proteção o último mudança % alterar GME Jamestop Corp. 136,05 +5,02 + 3,83%

Grandes nomes da tecnologia, incluindo Apple, Amazon e Microsoft, pularam entre perdas e ganhos durante a sessão.

fita proteção o último mudança % alterar AAPL Empresa Apple 172,96 +0,96 + 0,56% AMZN AMAZON.COM INC. 3.252,86 -12,22 -0,37% MSFT MICROSOFT CORP. 315,00 +1,12 + 0,36%

Separadamente, o CEO da Apple, Tim Cook, ofereceu quase US $ 100 milhões em compensação no ano passado, por pedido da SEC.

A Ford continuou a subir depois de anunciar no início desta semana que dobraria a produção do F-150 Lightning.

fita proteção o último mudança % alterar F Ford Motor Company. 24,61 +0,17 + 0,67%

As ações da Papa Johns dispararam depois de anunciar planos para uma forte oferta no sul da China, com planos de abrir 1.350 novas lojas até 2040.

fita proteção o último mudança % alterar PZZA Papa John International Company 127,81 +1,89 + 1,50%

E na criptomoeda, o Bitcoin estendeu sua queda livre, que agora está sendo negociada em torno do nível de $ 41.000, que é o nível mais baixo em cinco meses.

A mudança atingiu fundos e ações negociados em bolsa relacionados à criptografia.

fita proteção o último mudança % alterar Beto PROSHARES TRUST BITCOIN STRATEGY ETF 26,30 -0,98 -3,59% BITQ CONFIE BITWISE CRYPTO INNOVATIVES E 18,89 -0,25 -1,31% Moeda CoINBASE GLOBAL INC. 230,92 -3,08 -1,32% MSTR MICROSTRATEGY INC. 484,26 -14,36 -2,88%

Na Ásia, o Nikkei 225 de Tóquio caiu menos de 0,1%, o Hang Seng de Hong Kong saltou 1,8% e o Shanghai Composite da China recuou de seus ganhos iniciais para cair 0,2%.

emissão Surto de coronavírus Isso aumentou a incerteza sobre a recuperação do turismo e de outras atividades comerciais na Ásia.

Ken Martin e The Associated Press of FOX Business contribuíram para este relatório.