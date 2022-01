A taxa atingiu 5%, um novo recorde com a alta dos preços

Chesnot | Notícias do Getty Images | Getty Images

A inflação da zona do euro bateu um novo recorde em dezembro, levantando mais questões sobre o euro Banco Central Europeupolítica monetária.

Dados preliminares divulgados na sexta-feira mostraram que a inflação geral atingiu 5% no mês em comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse número representa um recorde histórico e segue a alta de novembro, de 4,9%.

O aumento deveu-se principalmente ao aumento dos preços da energia.

“Depois de atingir 5,0% em dezembro, o núcleo da inflação da zona do euro deve cair este ano com o declínio do componente de energia”, disse a Capital Economics em nota na sexta-feira.

A inflação tem estado em destaque após sucessivos aumentos nos últimos meses, com gestores de dinheiro discutindo se o Banco Central Europeu deve assumir uma postura mais agressiva para combater a alta de preços.

O banco central disse no mês passado que reduziria suas compras mensais de ativos, mas prometeu continuar. Um nível de estímulo sem precedentes em 2022.

O Banco Central Europeu disse na época: “O ajuste monetário ainda é necessário até que a inflação se estabilize na meta de inflação de 2% no médio prazo”.

Sua previsão, atualizada em dezembro, traçou inflação em 1,8% em 2023 e 2024. Ele espera que a taxa ultrapasse a meta do banco em 2022, no entanto, chegando a 3,2%.

Economistas argumentam que a pandemia e a inflação estão entre os maiores riscos para o desempenho econômico em 2022.

“Se a inflação continuar subindo e as surpresas para cima continuarem, os bancos centrais terão que pisar fundo no freio”, disseram analistas da Berenberg na sexta-feira em seu Panorama Global de Ano Novo.

Eles acrescentaram que o Banco Central Europeu pode abrir caminho para a primeira alta na primavera de 2023.

O euro subiu 0,2% em relação ao dólar, para negociação em torno de US $ 1,131 no meio da manhã na Europa.