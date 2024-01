O diagnóstico oculto de Lloyd Austin: por que algumas pessoas mantêm doenças graves em sigilo

O secretário da Defesa dos EUA está a ser alvo de escrutínio depois de não ter divulgado imediatamente à Casa Branca o seu diagnóstico de cancro da próstata e a hospitalização, uma violação do protocolo pela qual pediu desculpa.

Mas enquanto o secretário Lloyd J. Austin III, como membro do Gabinete, enfrenta certas expectativas sobre o que deve revelar publicamente sobre a sua saúde, e quando o deve fazer, o que os especialistas em saúde mental que trabalham com pacientes com doenças graves, como o cancro, dizem ser discreto. Popular – mesmo na era do compartilhamento excessivo online.

“Vejo isso com meus pacientes o tempo todo”, disse o Dr. Andrew Esch, consultor sênior de educação do Centro para o Avanço dos Cuidados Paliativos, uma organização nacional de defesa dos cuidados de saúde com sede na cidade de Nova York. “É uma coisa muito humana não querer ser esfolado para o mundo ver.”

Existem muitas razões pelas quais as pessoas podem optar por manter a sua doença para si em determinados contextos, mas algumas são mais comuns do que outras, dizem os especialistas. A privacidade pode ser uma estratégia de enfrentamento, disse o Dr. Hans. Itay Danovich, MD, presidente do departamento de psiquiatria e neurociências comportamentais do Cedars-Sinai em Los Angeles, diz que isto é particularmente importante nos primeiros dias após o diagnóstico, quando os pacientes ficam sobrecarregados com novas informações.