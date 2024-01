China lança sonda Einstein para escanear o universo em busca de explosões de raios X

O foguete Longa Marcha-2C, transportando o satélite Einstein Probe, decola do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang em Xichang, província de Sichuan, sudoeste da China, em 9 de janeiro de 2024.

Uma sonda projetada para escanear o céu em busca de explosões de raios X que poderiam ajudar a lançar luz sobre fenômenos misteriosos ligados a buracos negros e estrelas em fusão foi lançada esta semana.

A sonda Einstein, batizada em homenagem ao famoso físico teórico alemão, decolou na terça-feira a bordo de um dos foguetes Longa Marcha 2C da China, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua. Comunicado de imprensa da Agência Espacial Europeia.

A China Aerospace Science and Technology Corporation, que opera os foguetes Longa Marcha do país, confirmou o lançamento bem-sucedido Mídia social.

A espaçonave foi construída como um esforço colaborativo envolvendo a Academia Chinesa de Ciências, o Instituto Max Planck de Física Extraterrestre na Alemanha e a Agência Espacial Europeia.

A detecção de sinais de explosões de raios X poderia ajudar os cientistas a desenvolver uma melhor compreensão fundamental dos processos de alta energia no espaço, como explosões de supernovas, colisões de estrelas de nêutrons e buracos negros que expelem matéria após devorar campos magnéticos, de acordo com a Agência Espacial Europeia.

Procurando por explosões de raios X

A Sonda Einstein usa dois instrumentos para detectar as rajadas de luz de raios X que emitem esses fenômenos: o Telescópio de Raios X de Campo Amplo (WXT) e o Telescópio de Raios X de Acompanhamento (FXT).

O WXT foi projetado para realizar varreduras do céu em grande escala em busca de feixes de raios X. O instrumento é modelado a partir de olhos de lagosta, que contêm milhares de poros quadrados que direcionam a luz para um centro circular. Usar um design semelhante no telescópio permite que o WXT tire imagens dez de todo o céu de uma só vez, de acordo com a Agência Espacial Europeia.

Depois que o dispositivo WXT detecta os raios X, o dispositivo FXT, mais sensível, é projetado para coletar rapidamente informações mais detalhadas.

“Graças à visão ampla e única do WXT, seremos capazes de capturar a luz de raios X de colisões entre estrelas de neutrões e descobrir a causa de algumas das ondas gravitacionais que detectamos na Terra,” disse Eric Kolkers, da Sonda Einstein da ESA. O cientista do projeto, em comunicado. “Muitas vezes, quando estas ondulações espaço-temporais são registadas, não conseguimos identificar a sua origem. Ao detectar instantaneamente a explosão de raios X, identificaremos a origem de muitos eventos de ondas gravitacionais.”

Espera-se que a Sonda Einstein opere na órbita da Terra, a uma altitude de cerca de 600 quilômetros (370 milhas) acima da superfície da Terra. Espera-se que a espaçonave seja capaz de monitorar todo o céu noturno em busca de raios X em apenas três órbitas da Terra, ou aproximadamente a cada quatro horas e meia.