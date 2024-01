“Detetives Secretos” retornam do espaço sideral! [RD/KP16]

Para abalar o seu mundo!

RD/KP16-JP022 秘密捜査官ミスファイア Himitsu Sosakan Senhorita Fogo (Detetive Secreta Senhorita Fogo)

Besta de efeito de luz reptiliana de nível 3

ATQ 1300

Defensor 300

[REQUIREMENT] Durante o turno em que este card for Invocado por Invocação-Normal, pague 300 PV.

[EFFECT] Causa 300 de dano x [The number of face-up LIGHT Reptile monsters you control]. Durante este turno, os monstros que você controla não podem atacar, exceto monstros Répteis.

RD/KP16-JP023 秘密基地守護神ミスショット Himitsu Peace Guardian errou o tiro (O guarda da base secreta erra o tiro)

Besta de efeito de luz reptiliana de nível 7

ATQ 300

DEV 2300

[REQUIREMENT] Troque 3 monstros Répteis Leves de Nível 3 do seu Cemitério de volta para o Deck.

[EFFECT] Esta carta ganha 3.000 de ATK até o final do próximo turno do oponente. Se você Invocar este card por Invocação-Normal oferecendo como Tributo “Investigadora Secreta de Elite Miss Tery” durante o turno, este efeito será ativado, você pode escolher até 3 monstros com a face para cima de Nível 8 ou inferior que seu oponente controla e destruí-los.

RD/KP16-JP024 Novo produto Himitsu Souza Móvel Thunderbird (Investigação secreta do Thunderbird Mobile)

Equipe um cartão mágico

[REQUIREMENT] Equipe um monstro Réptil Leve com a face para cima.

[EFFECT] Um monstro equipado ganha 300 de ATK e pode atacar diretamente.

