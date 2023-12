O Detroit Pistons está otimista para 2024 após o fim de sua seqüência de derrotas

Cade Cunningham não conseguiu conter seu largo sorriso ao sentar-se no pódio.

“Por que estou sorrindo agora?” Ele disse com a mão sobre a boca enquanto caminhava.

O Detroit Pistons tinha acabado de vencer um jogo que finalmente estava cheio de energia, mas ainda era 30 de dezembro. A torcida do Little Caesars Arena aplaudiu o time de pé quando derrotou o Toronto Raptors por 129-127, sua primeira vitória. Em mais de dois meses. Abraços foram trocados no vestiário. O som de seus aplausos flutuou pelo corredor que ligava o vestiário à quadra.

Finalmente, a sequência terminou. Terminou a seqüência de 28 derrotas consecutivas dos Pistons, a mais longa seqüência de derrotas em uma única temporada na história da NBA e uma das mais longas da história do esporte profissional. A equipe chamou a atenção do país, tornando-se um assunto diário nas redes sociais e nas rádios da NBA, bem como objeto de inúmeros memes insultuosos.

Investigação sobre o novo ano: Pesadelo 2023 termina para Detroit Pistons. Isso é o que eles precisam em 2024

Está tudo no passado. Com 3-29 pontos no geral, a equipe busca encerrar um dos anos mais turbulentos que qualquer franquia já viu. Eles concluem 2023 com apenas dez vitórias durante todo o ano civil e apenas cinco desde 10 de fevereiro.

“Eu me sinto ótimo”, disse Cunningham. “Esta é a primeira vez que tento não comer queijo agora. É uma sensação boa. Já faz muito tempo. Não queremos voltar para onde estávamos.”

Foi um capítulo surreal para os Pistons, que chegaram ao fundo do poço no início da temporada, apesar de terem começado por 2-1. Eles empataram o recorde da franquia com a 14ª derrota consecutiva em 27 de novembro – mais de um mês atrás – com uma derrota de 19 pontos em casa para o Washington Wizards. Um novembro sem vitórias foi quase seguido por um dezembro sem vitórias.

A equipe afirmou que ele se sentia melhor do que seu histórico indicava. No entanto, as perdas continuaram a aumentar. Eles sofreram derrotas de 32 pontos nas mãos do Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks e Orlando Magic, que tiveram o coração partido na estrada em Atlanta e em casa contra o Indiana, sem falar nas lesões, doenças e muito constrangimento.

Foi um grande choque para uma organização que esperava dar um salto no quarto ano da reconstrução. Os Pistons começaram a temporada sem jogadores importantes como Bojan Bogdanovic, Isaiah Livers e Monte Morris. Alec Burks, Jalen Duren, Joe Harris, Killian Hayes e Isaiah Stewart também perderam tempo devido a lesões. O chute – e a defesa – ruins tornaram a margem de erro do Detroit a cada noite incrivelmente pequena.

O fim da seqüência não resolverá imediatamente todos os problemas que atormentaram o time nesta temporada. Mas, pelo menos agora, o peso colectivo foi retirado dos ombros de todos.

“Sabíamos que, ao entrar nesta temporada, precisávamos crescer em diversas áreas, como nossa disciplina, nossos hábitos e a forma como treinamos”, disse o técnico Monty Williams. “Achamos que tivemos bons treinos. Só não tivemos consistência nos jogos para vencer. Não acho que nossos treinos vão mudar, mas estaria mentindo se dissesse que não haveria uma pausa no jogo. prédio.”

Foi necessária outra atuação de destaque de Cade Cunningham, que terminou o sábado com 30 pontos, 12 assistências e nenhuma virada, para os Pistons fecharem uma vitória sobre um time do Toronto Raptors que se recuperava de uma grande troca (enviando o ala titular OG Anunoby para Nova York) . E uma dura derrota em Boston na noite anterior.

A escolha geral nº 1 de 2021 entrou no jogo com média de 33 pontos, 7,4 assistências, 5,8 rebotes e 1,8 roubos de bola com 56,9% de arremessos em seus cinco jogos anteriores. Ele teve um início lento e marcou 26 pontos no segundo tempo para derrotar um time do Raptors que teve grandes vitórias de Pascal Siakam (35 pontos) e Dennis Schroder (28 pontos).

Mas, ao contrário da maioria dos jogos do Detroit durante a sequência, Cunningham recebeu ajuda de vários companheiros de equipe. Bogdanovic e Duren marcaram 18 pontos cada, e Duren pegou 17 rebotes. Burks e Kevin Knox marcaram 16 e 17 pontos, respectivamente. Jaden Ivey marcou 12 pontos e pegou quatro grandes rebotes ofensivos que ajudaram os Pistons a terminar com 12 pontos de segunda chance.

Os Pistons estão saindo de uma noite sólida juntos. Eles lideraram por 11, 110-99, no meio do quarto período e fizeram 14 das 17 tentativas de lance livre no último quarto para evitar uma sequência tardia.

O próximo jogo trará uma ficha limpa, já que eles começam 2024 em Houston com uma partida de Ano Novo contra o Rockets. Há um grande buraco do qual a equipe terá que sair, mas faltando 50 jogos para o fim, há otimismo de que a temporada ainda pode terminar bem.

“Há dois meses que isso pesa sobre nós onde quer que vamos”, disse Cunningham. “E não é real que já tenha passado tanto tempo. Já faz muito tempo. Estamos pressionando por isso há muito tempo. Para finalmente superar esse obstáculo, não estamos tentando retroceder. Agora realmente começa onde vemos onde vamos chegar.” Continuaremos a jogar com o mesmo entusiasmo com que temos jogado e continuaremos juntos e tentaremos conseguir mais partidas vencedoras.

Entre em contato com Omari Sankofa II em osankofa@freepress.com. Siga-o @omarisankofa.

pagando “pulso de pistões”o podcast semanal favorito do Detroit Pistons, co-apresentado por Omri, está disponível onde você ouvir (maçã, Spotify).