O Detroit Pistons encerrou sua histórica seqüência de 28 derrotas consecutivas com uma vitória sobre o Toronto Raptors

Jalen Duren, do Detroit Pistons, enterrou a bola durante o jogo do Toronto Raptors em 30 de dezembro na Little Caesars Arena em Detroit, Michigan.





O Detroit Pistons evitou a posse exclusiva da mais longa seqüência de derrotas da história da NBA depois de quebrar sua seqüência de 28 vitórias consecutivas com uma vitória por 129-127 sobre o Toronto Raptors no sábado, na Little Caesars Arena.

Detroit não estava apenas prestes a fazer história na NBA, mas também à beira da mais longa seqüência de derrotas na história dos principais esportes profissionais americanos de propriedade do Chicago Cardinals, que havia perdido 29 jogos consecutivos da NFL entre 1942 e 1945.

A vitória de sábado foi a primeira vitória dos Pistons desde 28 de outubro.

Foi um jogo competitivo desde o início, mas uma sequência de 14-4 no meio do segundo quarto ajudou os Pistons a obter uma vantagem de oito pontos no intervalo. Semelhante ao jogo de quinta-feira contra o Boston Celtics, melhor time da NBA, a vantagem do Detroit desapareceu no segundo tempo, depois que o Toronto conseguiu se recuperar e trocar a liderança com o Pistons no terceiro quarto.

No entanto, os Pistons se mantiveram fortes e recuperaram a vantagem de dois dígitos quando Jaden Ivey acertou uma cesta de 3 pontos para dar-lhes uma vantagem de 110-99 faltando menos de seis minutos para o fim do quarto período. Os short-stacks Raptors responderam com uma corrida de 8-2 de Scottie Barnes para chegar a cinco pontos e permanecer na distância de ataque.

Parecia que os Raptors continuariam a recuperação quando o goleiro Gary Trent Jr. marcou uma cesta de três pontos faltando dois segundos para reduzir o placar para 127-129, mas os esforços de recuperação do time foram insuficientes.

Cade Cunningham, o ex-número 1 da NBA, terminou com 30 pontos e 12 assistências, enquanto Jalen Duren somou 18 pontos e 17 rebotes para levar os Pistons à sua primeira vitória.

“Continuamos lutando. Já faz muito, muito tempo – todas essas derrotas – mas estou muito feliz por fazer parte de um grupo de caras que não desistem e fazem acontecer todos os dias e ainda permanecem positivos e levantam uns aos outros”, disse Cunningham após o jogo.

“Há dois meses que isso pesa sobre nós onde quer que vamos, o que é irreal… já faz tanto tempo”, acrescentou Cunningham. “Já faz muito tempo, algo que temos pressionado há muito tempo, e para finalmente superar esse obstáculo, não estamos tentando retroceder. Agora realmente começa onde vemos para quem estamos indo. ser e se vamos continuar a brincar com o mesmo fogo com que temos brincado.”

Os Pistons aproveitaram para jogar contra um time do Raptors que estava competindo sem três jogadores após o jogo A equipe concordou em trocar a estrela O atacante OG Anunoby, o guarda Malachi Flynn e o atacante Precious Achiuwa foram negociados com o New York Knicks no início do sábado em troca de RJ Barrett, Immanuel Quickley e uma escolha de segunda rodada do draft.

“Estive em muitos vestiários durante toda a minha vida, e esta é a primeira vez para mim que tive esse tipo de… não foi apenas desconfortável, foi tipo, graças a Deus, você sabe , finalmente.” O técnico do Detroit Pistons, Monty Williams, falou sobre a vitória após o jogo. “Os caras estavam gritando e eu estava prestes a chorar e estou muito feliz pelos nossos jogadores e por todos no vestiário.”

Na quinta-feira, os Pistons perderam seu 28º jogo consecutivo depois de perder para o Celtics, empatando o recorde do Philadelphia 76ers – que perdeu 28 jogos consecutivos em duas temporadas, de 2014-15 a 2015-16.

O recorde anterior de derrotas consecutivas em uma única temporada foi detido pelo Cleveland Cavaliers e 76ers em 2010-11, que perderam 26 jogos consecutivos cada um durante suas respectivas temporadas.

Os Pistons jogarão fora de casa contra o Houston Rockets na segunda-feira, em busca de vencer seu segundo jogo consecutivo.