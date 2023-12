Golfinhos vs. Destaques do Ravens, notícias, spoilers e atualizações ao vivo

BALTIMORE, MD – 05 DE NOVEMBRO: Lamar Jackson # 8 do Baltimore Ravens lança um passe durante um jogo de futebol americano da NFL entre o Baltimore Ravens e o Seattle Seahawks no M&T Bank Stadium em 05 de novembro de 2023 em Baltimore, Maryland. (Foto de Michael Owens/Getty Images)

A semana 17 traz outro confronto titânico da NFL, desta vez com o cabeça-de-chave número 1 da AFC.

O Baltimore Ravens com 12-3, recém-saído de uma vitória sobre o San Francisco 49ers no Natal, pode garantir a primeira colocação e uma despedida no primeiro turno com uma vitória por 11-4 sobre o Miami Dolphins. Os Dolphins não conseguem conquistar o primeiro lugar, mas podem dominá-lo e vencer a AFC East com uma vitória. É um jogo de alto risco que pode determinar o caminho para o Super Bowl.

Em outros jogos iniciais, o New Orleans Saints e o Tampa Bay Buccaneers se enfrentarão em um jogo com implicações no título da NFC South, enquanto o Houston Texans, o Indianapolis Colts e o Jacksonville Jaguars se enfrentarão pela AFC South.