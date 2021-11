O design do Galaxy S22 Ultra está mais próximo do Galaxy Note do que da série Galaxy S.

o Galaxy S22 Series Espera-se que se torne oficial no início de fevereiro de 2022Mas as especificações dos telefones da série Já vazou. Um novo vazamento mostra que Galaxy S22 Ultra Ele vem com uma mudança na linguagem de design em comparação com seu antecessor, o Galaxy S21 Ultra.

uma A nova foto foi postada por Tipster Tweet incorporar Compara tamanhos e curvas de tela do Galaxy S22, Galaxy S22 +e o Galaxy S22 Ultra. O Galaxy S22 deverá ter uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o Galaxy S22 + terá uma tela de 6,5 polegadas. O Galaxy S22 Ultra deverá ser equipado com uma tela de 6,8 polegadas. Mais importante, o Galaxy S22 e o Galaxy S22 + têm cantos de tela curvos, enquanto o Galaxy S22 Ultra tem cantos mais nítidos.

Os smartphones da série Galaxy S geralmente têm cantos de tela curvos, enquanto os dispositivos da série Galaxy Note têm cantos de tela mais nítidos. Esse vazamento mostra que o design do Galaxy S22 Ultra pode estar mais próximo da série Galaxy Note do que da série Galaxy S. Como vazamentos anteriores mostraram O Galaxy S22 Ultra será compatível com a S Pen, e possui Slot dedicado para S PenO que certamente deixará os fãs da série Galaxy Note felizes.

Samsung pode ter arquivos Mate a série Galaxy NoteNo entanto, parece estar levando seu legado adiante com a série Galaxy S, especialmente com o modelo Ultra.

O Galaxy S22 Ultra deverá apresentar uma tela Super AMOLED Infinity-O de 120 Hz, e Exynos 2200 ou Snapdragon 898 Processador, até 12 GB de RAM, até 512 GB de armazenamento, A Câmera selfie de 40 MPE uma câmera traseira de 108MP. Ele também pode apresentar uma classificação IP68, alto-falantes estéreo, 5G, a Bateria de 5000 mAhcarregamento sem fio e Carregamento rápido de 45 W com fio.

