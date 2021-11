Análise do iOS 15 | Engadget

umadistância iOS 14 Balançando a interface do iPhone com widgets empilháveis ​​e uma biblioteca de aplicativos, o iOS 15 no lançamento não foi muito empolgante. Dado que muitos recursos importantes, como SharePlay, Estou atrasado, parece um pouco diferente de beta público. Mas agora, com o iOS 15.1, tudo parece estar funcionando perfeitamente. É hora de colocar o sistema operacional móvel mais recente da Apple em ação.

O SharePlay está finalmente aqui

Matt Smith / Engadget

Tivemos que esperar até o iOS 15.1 para SharePlay – um dos poucos recursos importantes dentro desta atualização silenciosa. Todas as coisas do SharePlay são suportadas pelo aplicativo FaceTime. Nosso guia sobre como usar o SharePlay Aqui, mas o ponto principal é que nem todos os aplicativos são compatíveis.

Positivos Familiar e confiável

O SharePlay funciona bem – especialmente com TV Plus e Fitness Plus

Mais suporte para iPhones mais antigos

Modos de foco personalizáveis ​​e úteis contras SharePlay carece de suporte mais amplo para aplicativos

Não há muitas extensões atraentes do Safari – ainda

Atualização relativamente pequena do iOS 14

Você precisa iniciar uma chamada FaceTime antes de fazer qualquer coisa SharePlay. Então, depois de ligar para alguém, você pode abrir um aplicativo compatível e verá um alerta na parte superior da tela perguntando se deseja transmitir seu conteúdo para seu contato do FaceTime. Eles verão um pop-up pedindo que se juntem a você.

Programas e conteúdo compartilhado são impressionantemente livres de atrasos e qualquer pessoa pode assistir na hora, então seus amigos podem pausar um programa de TV se precisarem ligar um lanche. Uma caixa de imagem em imagem fornece uma visão de todos os chamadores. É um pouco apertado no iPhone, mas funciona bem no Apple TV e no iPad. Quando os programas oferecem várias opções de legendas e áudio, todos podem ouvir / ler nos idiomas de sua escolha.

Existem também alguns jogos compatíveis com o SharePlay, mas você provavelmente ficará tentado pelas opções free-to-play, como o jogo baseado em charadas Heads-Up. (Testá-lo com outros editores do Engadget foi mais divertido do que deveria.)

Fitness Plus, o serviço de exercícios sob demanda da Apple, também funciona com o SharePlay. Claro, você precisará de um Apple Watch para compartilhar, mas é uma maneira divertida de compartilhar um treino e fazer alguém reclamar com você. O aplicativo fez um excelente trabalho ao diminuir o som do Fitness Plus quando meu amigo falou. Às vezes, pegava ruídos do ambiente, como a porta batendo, mas era ótimo poder ouvir que alguém estava suando (e xingando) comigo, enquanto eu ainda estava na privacidade do meu apartamento.

Infelizmente, seu serviço de streaming favorito pode não funcionar no SharePlay. Atualmente não há YouTube ou Netflix, mas a Apple pode usar TikTok, HBO Max, Hulu, Showtime, Paramount Plus e a NBA. Existem alguns aplicativos de fitness de terceiros (incluindo SmartGym), mas nada particularmente notável.

Há potencial aqui, eu só queria que ela não tivesse se juntado a ela no FaceTime. Eu apreciaria a capacidade de compartilhar de um Apple TV +, por exemplo, e inserir os detalhes da pessoa com quem desejo compartilhar assim que escolher algo – essa solicitação faria mais sentido.

Embora eu possa não ser um usuário regular do FaceTime, agradeço as atualizações no iOS 15. Por exemplo, você pode compartilhar suas chamadas do FaceTime fora do jardim murado da Apple, para qualquer coisa usando um navegador da web. Isso funciona melhor em dispositivos Apple, mas é relativamente estável em comparação com o beta aberto que testamos no início deste ano. Você também notará imediatamente a nova oferta de rede que a Apple coloca em pé de igualdade com outros serviços de videochamada, como Google Hangouts ou Zoom.

Também há áudio espacial – o que faz com que todos em uma chamada do FaceTime soem como se estivessem vindo de uma determinada direção. Não muda a vida, mas é uma floração agradável. Ainda melhor é o novo isolamento de som e perfis amplos, o último dos quais intencionalmente atrai mais ruído ambiente. Eles também estão disponíveis fora do aplicativo de videochamada da Apple. Eu acidentalmente o liguei para algumas videochamadas do WhatsApp com a família enquanto tentava controlar uma criança irritada – a pessoa que ligou não tinha ideia de que minha sobrinha estava tendo um colapso completo. Claro, a eficácia do cancelamento de ruído pode variar, mas no geral, achei isso bastante impressionante.

Modos de Foco

Matt Smith / Engadget

A tentativa da Apple de nos ajudar a recuperar parte de nossas vidas de nossos smartphones é bem-vinda. Comparado ao Screentime, que vem com o iOS 12, o Focus parece mais robusto. É mais bem equipado para ajudá-lo a se afastar do telefone e menos para lhe dizer o que você já sabe – passei mais de 40 minutos lendo o Reddit quando você deveria estar dormindo.

O Focus fornece vários perfis diferentes, desenvolvendo antes o único switch “Não perturbe”. Existem três espaços reservados para começar: trabalho, hora de dormir e personalidade, mas não há nada que o impeça de adicionar mais modos de foco para cobrir, talvez, idas à academia ou quando estiver apresentando seu telefone para seus filhos.

Há também uma alternância nas listas de foco que permite que aplicativos compatíveis (não muitos) notifiquem qualquer pessoa que tentar entrar em contato com você de que as mensagens foram “entregues silenciosamente”. Se for realmente importante, eles podem “enviar assim mesmo” e ainda assim enviarão uma chamada para você. Claro, isso ocorre apenas ao lidar com usuários iOS. Os usuários do Android não perceberão que sua mensagem não será lida.

No iOS 15, você pode automatizar as transições para que seu dispositivo “bloqueie” você quando tiver que enviar seu rascunho de revisão e não seja pego no jogo Apple Arcade mais recente. Isso pode depender da localização, hora ou até mesmo inteligência artificial. O telefone aprende quando você alterna manualmente entre os modos e irá sugerir a mesma transição, esperançosamente, antes de você mesmo fazer.

Matt Smith / Engadget

Dentro das configurações de foco, você pode aprovar aplicativos e contatos. Se eles não estiverem na lista, as notificações serão adiadas até que você alterne os modos.

Você também pode usar os modos de foco para personalizar sua interface. Dentro das configurações de cada modo, você precisará tornar cada nova página da tela inicial um painel adicional. Uma vez ativado, você verá apenas os painéis ativados naquele modo de foco específico – embora a gaveta do aplicativo esteja sempre a apenas alguns passos de distância …

Se houver algum tipo de endosso, eu configuro um modo de foco “sleep” que corta as mensagens e muitas coisas depois das 22h, protegendo-me de um pouco do caos da equipe internacional do Engadget e de amigos que são muitos noctívagos. Até agora, funcionou bem.

iOS é mais inteligente, de novo

O aprendizado de máquina da Apple dá mais alguns passos no iOS 15. Eles são pequenos acréscimos, mas marcam para onde a Apple está levando seu sistema operacional móvel.

Alguns deles são baseados na fotografia. O Visual Look-up irá procurar fotos no seu iPhone, identificar pessoas, lugares e muito mais. É algo que o Google vem fazendo há anos no Lens – que você também poderia ter usado no seu iPhone.

O texto ao vivo é um pouco mais convincente. Ele pode selecionar e arrastar texto da imagem, que você pode colar em e-mails ou notas. Você pode até traduzir este texto em tempo real, o que o torna útil para listas e marcadores, à medida que gradualmente ultrapassamos nossos limites novamente.

O Spotlight no iOS 15 também ganhou brilho no aprendizado de máquina. Agora você pode pesquisar seu aplicativo Fotos sem ter que abri-lo. Digite cachorro, ramen ou bebê e você verá suas próprias fotos de tudo o que escrever, se tiver uma. Isso também funciona para as pessoas, se você definir seus rostos para fotos. Ainda mais impressionante, ele pesquisará o texto dentro de suas imagens, embora eu ainda não precisasse disso. O tiro pode sair pela culatra: eu tenho uma foto de uma bolsa Lulu Lemon (não pergunte), escrita em palavras aleatórias. A Apple indexou todos eles.

Matt Smith / Engadget

No iOS 15, você notará uma nova seção intitulada “Compartilhado com você” que é inteiramente baseada em seu aplicativo Mensagens e no conteúdo e links que as pessoas enviaram para você. Você o verá no Safari, Fotos, Podcasts, Apple Music e muito mais.

Qualquer conteúdo que alguém compartilhar com você no aplicativo Mensagens será preenchido no aplicativo correspondente. Funciona sem problemas, mas também é válido apenas para todos os produtos Apple. Eu aproveitei ao máximo o envio e recebimento de fotos, mas posso ver que o utilitário está intimamente ligado ao número de meus amigos e familiares que assistem TV Plus – ou usuários do iPhone para começar.

O Safari também teve algumas mudanças surpreendentes. Sim, a barra de endereço agora foi movida para a parte inferior da tela – mais perto dos dedos em iPhones maiores. Embora demore um pouco para lembrar que é aqui que está a caixa do URL agora, faz sentido. E se você absolutamente não aguentar, pode interromper essa mudança de design. É uma flexibilidade rara da Apple.

Matt Smith / Engadget

Safari no iOS 15 também oferece extensões, como Safari em Macs. Infelizmente, a melhor extensão (e a única que uso) é o Noir, que tenta forçar um efeito de “modo escuro” em qualquer site que você navegue no Safari. É outra área que pode ser mais atraente daqui a um ano.

Muitos outros aplicativos da Apple também receberam atualizações sutis. O Apple Maps continua seu lento caminho de recuperação com trânsito aprimorado e instruções de caminhada em realidade aumentada. Há um nível de detalhe mais profundo para muitas cidades, incluindo Nova York, São Francisco e Londres, incluindo ciclovias.

Com o aplicativo Clima, agora você pode configurar notificações para quando está prestes a chover ou nevar, emprestado do Dark Sky, um aplicativo de clima recentemente comprado pela Apple. E o app Saúde faz um trabalho melhor em notificá-lo sobre tendências, como peso e atividade física. Esta semana, recebi uma notificação de que meus níveis de VO2 melhoraram desde que entrei nas aulas diárias de HIIT, o que significa que não importa o que eu perca peso ou o que vejo no espelho, meu sistema cardiovascular está ficando mais forte.

Se você está pagando pelo iCloud ou Apple One, você obtém alguns extras com o iOS 15. Ele agora inclui um relé especial que vai atrapalhar o tráfego em ambas as extremidades da sua conexão com a Internet – o iOS saberá quando está ligado ou desligado. É útil simplesmente porque está muito bem estabelecido no sistema operacional, sem a necessidade de ligá-lo ou desligá-lo. O serviço pago também adiciona a capacidade de criar endereços de e-mail de “cópia” que encaminham automaticamente para sua conta de e-mail principal. Eles funcionam em locais onde o Sign in with Apple não é compatível, o que faz algo semelhante.

Dispositivos suportados Como o iOS 14 anterior, a Apple oferece suporte a dispositivos a partir do iPhone 6s, incluindo o primeiro iPhone SE e o iPod touch de sétima geração. No entanto, alguns recursos, especialmente aqueles baseados em inteligência artificial e aprendizado de máquina, são baseados em chips móveis mais modernos. Você precisará de um dispositivo com um chip A12, usado pela primeira vez no iPhone Xs 2018, para usar o novo modo de isolamento de áudio FaceTime, áudio espacial e modo de fundo desfocado de retrato. O suporte off-line da Siri e mais atualizações de desempenho da Siri exigem o mesmo chip A12 ou posterior. O brilhante modo de gravação de vídeo cinematográfico também permanece exclusivo para os modelos do iPhone 13 Pro.

Está contido

Matt Smith / Engadget

iOS 15 é uma atualização silenciosa. Pode ser difícil determinar o que mudou, a menos que você esteja procurando ativamente por diferenças. Não se trata de livrar-se do botão inicial do iOS.

Em vez disso, a Apple está se concentrando no compartilhamento como uma forma de alinhar as pessoas fora do iOS, enquanto mantém aquelas que já estão comprometidas com seus aplicativos profundamente enraizadas.

Com os links da web do FaceTime, SharePlay e novas seções Compartilhadas com Você, a empresa convence você a compartilhar fotos em mensagens, alongar-se em uma sessão de ioga Fitness Plus com amigos ou assistir à última temporada de Ted Lasso com a família a centenas de quilômetros de distância.

A Apple quer que você faça todas essas coisas Uma maçã Em vez de WhatsApp, Netflix ou Peleton. Ainda há muita demanda, mas a Apple uniu muito bem todas essas peças díspares e é fácil ver o que você está tentando alcançar, mesmo que o conteúdo ou a flexibilidade não estejam lá.