Magic: The Gathering substituirá os boosters de draft e deixará de vendê-los em 2024

Magia: Reunião Isso muda a forma como as cartas são vendidas aos jogadores. Os pacotes aleatórios conhecidos como Draft Boosters e Set Boosters desaparecerão e serão substituídos por um novo produto chamado Play Boosters. É uma pequena mudança, observou a Wizards em uma coletiva de imprensa especial, mas espera que a nova oferta combine com sucesso as melhores partes de ambos os produtos e reduza o fardo de transportar vários SKUs em lojas de jogos locais. A mudança, que provavelmente incluirá aumento de preços, começa com a arrecadação Os Assassinatos do Palácio Karloff.

Até alguns anos atrás, é claro, Charme Você só tem um tipo de booster. À medida que a marca expandiu as suas ofertas nos últimos cinco anos, outros tipos de pacotes surgiram no mercado – incluindo pacotes Jumpstart e Collector. Draft Boosters permaneceram muito semelhantes aos booster packs originais e eram comumente usados ​​​​em jogos pick-up onde as cartas eram rapidamente selecionadas – ou seja, “draftadas” como jogadores de um time esportivo – para criar instantaneamente decks jogáveis ​​​​exclusivos. Já os Set Boosters eram mais voltados para colecionadores e fãs de outros formatos de jogo.

Imagem: Feiticeiros da Costa

Uma postagem no blog publicada na segunda-feira e escrita pelo designer-chefe Mark Rosewater detalha os vários problemas e questões que os novos Play Boosters pretendem resolver. Também inclui uma análise detalhada das chances de receber determinadas cartas do pacote – e informações sobre preços.

Esses pacotes custarão mais? Ele poderia ter dito água de rosas.

“Os reforços de jogo correspondem ao custo do reforço de festa, não ao reforço de draft, o que fará com que o custo de ambientes limitados seja um pouco mais alto”, disse Rosewater na postagem do blog. “No entanto, o valor esperado do reforço também diminuiu. à medida que há oportunidades de obter mais itens raros e lendários. Então, sim, você pagará um pouco mais, mas provavelmente obterá mais valor com os aumentos. Sua proporção de cartas raras/lendárias por dólar gasto permanecerá a mesma .

Magia: Reuniãode Os Assassinatos do Palácio Karloff A coleção ainda não tem data de lançamento, mas está prevista para ser lançada no início de 2024.

