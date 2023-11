Exclusivo: Fontes dizem que é improvável que Biden participe da reunião da conferência climática em Dubai

WASHINGTON/ABU DHABI (Reuters) – É improvável que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participe de uma reunião de líderes mundiais em novembro focada nas mudanças climáticas, disseram duas autoridades norte-americanas e outra pessoa familiarizada com o planejamento de eventos.

A 28ª reunião da Conferência das Partes sobre o Clima da ONU, conhecida como COP28, acontece de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, grande produtor de petróleo.

As pessoas alertaram que o cronograma de Biden não estava imutável, ainda poderia mudar e não seria oficial até ser anunciado. Dois disseram que nenhuma decisão final foi tomada.

A Casa Branca disse não ter atualizações sobre os planos de viagem de Biden.

“O Presidente Biden liderou e implementou a agenda climática mais ambiciosa da história, tanto no país como no estrangeiro. Embora não tenhamos quaisquer atualizações relacionadas com viagens para partilhar neste momento, a administração espera uma conferência COP28 forte e produtiva.

Os assessores de Biden estão equilibrando as exigências sobre o tempo do presidente em meio a uma guerra no Oriente Médio e um confronto com a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, sobre os gastos federais, bem como antes de uma temporada de campanha presidencial que os assessores esperam intensificar em janeiro.

Dezenas de países planeiam pressionar pelo primeiro acordo do mundo para eliminar gradualmente o carvão, o petróleo e o gás que emitem dióxido de carbono na reunião do Dubai.

Tal acordo seria uma honra para o presidente democrata antes das eleições presidenciais de 2024, nas quais muitos eleitores liberais e jovens classificam as alterações climáticas como uma questão importante.

O evento também dará a Biden a oportunidade de se conectar pessoalmente com líderes árabes e outros líderes mundiais para discutir a guerra em Gaza após o cancelamento de uma cimeira marcada para este mês na Jordânia. No ano passado, o presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, o rei da Jordânia, Abdullah II, e o presidente francês, Emmanuel Macron, estavam entre os presentes.

Biden participou de duas cúpulas da COP desde sua posse em 2021. O ex-presidente Donald Trump, um republicano que busca conquistar um segundo mandato em 2024, esteve ausente dos eventos após anunciar a saída do país do Acordo de Paris, o acordo global para combater das Alterações Climáticas. Biden trouxe os Estados Unidos de volta ao acordo.

A participação de Biden na conferência COP27 do ano passado no Egito foi anunciada apenas duas semanas antes do evento. Lá, ele elogiou as disposições climáticas da lei de redução da inflação recentemente aprovada.

Biden faltou à cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que inclui dez países, em setembro passado, e enviou a vice-presidente Kamala Harris em seu lugar.

Questionado se ela participaria na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), um porta-voz de Harris disse: “Não temos nenhuma viagem para anunciar”.

Reportagem adicional de Valerie Volcovici Editado por Heather Timmons e Stephen Coates

