O contundente vencedor do Grammy foi o atual campeão de “The Masked Singer”.

Foi mais uma noite de grandes revelações O cantor mascarado Na quarta-feira, só que desta vez uma dessas celebridades escondidas voltou para casa vencedora.

A 10ª temporada do popular programa de competição de canto de celebridades da Fox terminou com um episódio de duas horas que viu as quatro celebridades concorrentes restantes – Cow, Donut, Gazelle e Sea Queen – apresentarem novas músicas antes da votação do público e do painel, finalmente enviando duas músicas. Finalistas do Battle Royale para determinar o vencedor.

Então, veja como tirar a máscara e quem vai exibir com orgulho o troféu da máscara dourada em sua sala.

Ele revela os dois primeiros

Depois de tocar “Save Me” de Passo FontillaSea Queen foi o primeiro competidor a ser eliminado na final. E depois que todos na sala – incluindo os jurados Ken Jeong, Jenny McCarthy Wahlberg, Nicole Scherzinger e Robin Thicke – adivinharam que era a cantora Macy Gray… todos estavam certos. Era cinza.

O segundo eliminado foi Ghazala que cantou “Car Chase” do Snow Patrol. As suposições de seu juiz incluíram Ashley Tisdale, Constance Wu e Gina Rodriguez. Em vez disso, era a estrela de “Pretty Little Liars”, Janel Parrish.

Os dois últimos revelam

rosquinha, Quem cantou Joe Cocker “You’re So Beautiful” e “Drift Away” de Dobie Gray foram vice-campeões da 10ª temporada. As suposições do juiz foram Tom Jones, Engelbert Humperdinck e John Schneider. E McCarthy Wahlberg certamente estava certo em seu palpite sobre o astro de “Os Duques de Hazzard”, John Schneider.

Isso significa que o grande vencedor da 10ª temporada foi Cow, que cantou “Rhythm Nation” de Janet Jackson e “Take a Bow” de Rihanna. Usher e Billy Porter foram dois dos palpites do juiz, enquanto Ne-Yo foi o outro de Thicke e Scherzinger. E eles acertaram: o cantor e compositor Ne-Yo, vencedor do Grammy, é o vencedor O cantor mascarado.

O cantor mascarado Ele vai ao ar na Fox e está disponível para transmissão no Hulu.