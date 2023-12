Jason Oppenheim do Selling Sunset lista a casa de Kanye em Malibu

Kanye West e Jason Oppenheim.

Vender a casa inacabada de Kanye West em Malibu, por Jornal de Wall Street. O corretor de imóveis Jason Oppenheim listou a estrutura de concreto vazia de quatro quartos e cinco banheiros na West por US$ 53 milhões. Um grande número considerando que o imóvel carece de acabamentos arquitetónicos, sistema AVAC, elétrica, portas, janelas e canalização. Isso não significa que não tenha vantagens. A Malibu Dreamhouse de West foi projetada pelo arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker, Tadao Ando, ​​​​um minimalista japonês conhecido por estruturas de concreto lisas que enquadram delicadamente a luz e o espaço. O financista Richard Sachs construiu a casa em 2013 e a vendeu por US$ 75 milhões em 2020.

A propriedade foi comprada por West em 2021 por US$ 57,25 milhões e exigiria uma enorme infusão de dinheiro além de seu alto preço para ser habitável. “Serão necessários vários milhões de dólares para terminar a casa”, disse Oppenheim. Jornal de Wall Street Em 19 de dezembro. “Há muita integridade arquitetônica e valor arquitetônico na casa.” Em setembro, um empreiteiro e supervisor residente trabalharam na propriedade Ele entrou com uma ação contra o Ocidente por mais de US$ 1 milhão em salários não pagos e demissão injusta, alegando que o rapper o forçou a trabalhar 16 horas por dia e dormir no chão perto de um isolamento aberto. Apenas um dia normal no trabalho de Ye.