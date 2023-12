‘The Masked Singer’ revela Gazelle como Janel Parrish de ‘Pretty Little Liars’

Aviso: este artigo contém spoilers do final da 10ª temporada O cantor mascarado.





Depois que Ken Jeong teve certeza de que Gazelle era namorada de Constance Wu durante toda a temporada – e chegou ao ponto de salvá-la com um sino Ding Dong Keep It On nas finais do Grupo A – O cantor mascarado O final da 10ª temporada de quarta-feira à noite finalmente revelou sua identidade.





Embora ela tenha dado tudo de si em uma versão muito emocionante de “Chasing Cars” do Snow Patrol, Gazelle foi eliminada depois de Sea Queen (também conhecida como Macy Gray), terminando a temporada em segundo lugar.





Quando chegou a hora das suposições finais do comitê, Jeong, é claro, manteve seu palpite durante toda a temporada Fresco fora do barco E Asiáticos ricos e loucos co-estrela, dizendo: “Fui influenciado por ela durante toda a temporada, e às vezes você só precisa lidar com sua voz e seu instinto… Acho que Gazelle é minha querida amiga Constance Wu.” Enquanto isso, Robin Thicke, Jenny McCarthy e Wahlberg adivinharam Ashley Tisdale, e Nicole Scherzinger escolheu Gina Rodriguez.





Quando a cantora tirou a máscara, o painel ficou surpreso: ninguém havia adivinhado sua verdadeira identidade em nenhum momento da temporada. Eventualmente foi revelado que havia um cervo pequenas Mentirosas Atriz Janel Parrish.





Embora não tenha sido exatamente o reencontro que Jeong esperava, a revelação ainda foi emocionante para os dois. “Cantar é meu primeiro amor, a primeira coisa que fiz quando criança, e em algum momento da minha jornada, cantar se tornou meu maior medo e maior insegurança. Quando fiquei conhecido por atuar, me senti como um cantor. “Foi um mentira “, disse Parrish ao comitê. “Para eu vir aqui como um cervo incrível e ninguém saber quem eu sou, eu só tive que usar minha voz e agora me sinto como uma diva, e é graças a vocês.”





Ela até ofereceu um pedido de desculpas engraçado a Jung: “Ken, me desculpe, não sou Constance, mas eu te amo e obrigada por ser meu herói”.





Não houve ressentimentos. Através de sua risada, Jeong diz a Barish que faria isso de novo se tivesse a chance. “Honestamente, não me arrependo porque você literalmente tem uma das melhores vozes que já ouvi no programa”, disse ele, acrescentando: “Estamos maravilhados. coração.” coração.”





