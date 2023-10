Jogadores ‘desapontados’ do Bulls se encontram após derrota para o Thunder na estreia

Jamal Collierespn4 minutos para ler

Shai Gilgeous-Alexander cai 31 na vitória do Bulls in Thunder Shai Gilgeous-Alexander contribuiu com 31 pontos e 10 assistências na vitória do Thunder sobre o Bulls.

Chicago – Quando O técnico do Chicago Bulls, Billy Donovan, entrou no vestiário após a derrota de seu time por 124-104 na abertura da temporada para o Oklahoma City Thunder, e os jogadores do Bulls já estavam no meio de uma discussão e perguntaram ao treinador se poderiam conseguir algum espaço para conversar. entre eles. .

“Os caras querem vencer”, disse o armador do Bulls, Zach LaVine, após o jogo de quarta-feira. “Se você mencionar uma jogada como essa no Jogo 1, você terá algumas conversas. Os caras ficam frustrados e vocês deveriam sentir isso. … É bom, mas é ruim que isso aconteça no Jogo 1. Aconteceu , e temos que partir daí.”

Apenas ter os jogadores reunidos após o primeiro jogo não é como o Chicago imaginou o início de sua temporada depois de trazer de volta o núcleo de seu elenco. Os Bulls devolvem seus sete melhores jogadores em termos de minutos jogados na temporada passada, adicionando um par de reservas em Jevon Carter e Torrey Craig, mas por outro lado dobrando a continuidade do elenco.

No entanto, o Thunder venceu o Bulls na noite de quarta-feira. O Chicago liderou por 35-33 após o primeiro quarto, mas marcou apenas 69 pontos nos três períodos finais. Os Bulls não tiveram resposta para Shai Gilgeous-Alexander, que terminou com 31 pontos, 10 assistências e cinco rebotes. DeMar DeRozan liderou os Bulls com 20 pontos.

“Não respondemos quando eles fizeram isso no segundo tempo”, disse LaVine, que terminou com 16 pontos em 4 de 16 arremessos. “Não foi uma grande exibição nossa. Não chutamos bem. Não sinto que jogamos com espírito suficiente. E isso é por nossa conta. Uma maneira terrível de sair e começar a temporada, mas foi nos dá a oportunidade de fazer isso acontecer.” “Recupere-se no próximo jogo.”

O vestiário não foi o único lugar onde os jogadores dos Bulls expressaram seus sentimentos na noite de quarta-feira.

No banco durante o terceiro quarto, Donovan e o pivô Nikola Vucevic travaram uma discussão acalorada. Vucevic admitiu mais tarde que expressou seus sentimentos “talvez de uma forma mais agressiva do que deveria”.

“Está acontecendo no calor do momento”, disse Vucevic. “Você tenta vencer, tenta fazer o que pode para ajudar seu time a vencer. Não gostei do que estava acontecendo.”

Donovan acrescentou: “Tenho todo o respeito do mundo por Foch. Ele se sentiu de uma certa maneira e eu disse o que sentia. uma forma que motiva o grupo e os eleva. Naquele momento, talvez fosse “Eu poderia ter lidado melhor com ele e ele provavelmente poderia ter lidado melhor comigo. Não houve nada de desrespeitoso nem nada. Acho que foi apenas meio frustrante com a maneira como estávamos jogando, e eu não o culpei.”

Apesar das duas negociações, Donovan disse estar feliz com a forma como os Bulls abordaram seus problemas na noite de quarta-feira, especialmente em comparação com o que ele descreveu como um grupo tranquilo na temporada passada. Os Bulls perderam os playoffs da temporada passada depois de perder no torneio play-in e estão tentando se sair melhor com um elenco quase idêntico.

Então, embora Donovan não tenha convocado a sessão pós-vestiário de uma reunião de equipe, ele disse que está feliz que os Bulls estejam começando a ter conversas difíceis no início da temporada.

“Não vou ficar aí sentado e dizer que foi ruim, como se as pessoas estivessem destruindo o vestiário”, disse Donovan. “Não foi nada disso. Eles estavam lá conversando. Eu entrei e eles disseram: ‘Ei, técnico, podemos conversar?'” Eu disse que sim e fui embora.

“Não há nada pessoal em nada disso. Essas pessoas realmente se importam e querem melhorar, mas sabem que há hábitos que precisam mudar, que precisam quebrar. E falam sobre tentar fazer isso coletivamente como um grupo .”