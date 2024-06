O comediante Martin Mull, que estrelou o filme “Mary Hartman”, morreu aos 80 anos

“Com um bigode loiro comum, que pode ou não ter sido concebido como uma piada, Barth lida de forma obsessiva e depressiva com uma situação de trabalho tênue e algumas alegações vagas sobre as acusações contra ele na Flórida”, escreveu o The New York Times em um artigo de 1977. revisão da semana de abertura da exposição. “Barth apenas dirá que seu advogado acha que ele tem ‘um caso bom demais para cair’.”

Ele também era conhecido por seus papéis no filme Clue (1985) e na série de televisão Roseanne and Arrested Development. Ele também interpretou o personagem Bob Bradley, Assistente do personagem principal da série de comédia política “Veep”.

Mais recentemente, Mr. Mall apareceu na série de televisão da Fox “Crianças maravilhosas” O filme gira em torno de um grupo de amigos que quebram regras e vivem em uma comunidade de aposentados.

Martin E. Moll nasceu em 18 de agosto de 1943, em Chicago, filho de Harold e Betty Moll. Ele é formado pela Rhode Island School of Design. moeda Ela apareceu em galerias de arte e nos Museus Whitney e Metropolitan.