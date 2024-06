Quiet Place está em dia de estreia recorde e Horizon teve um início lento

Coleção Paramount/Everett | Coleção Disney/Everett | Coleção Warner Bros./Everett

Enfrentando dois remakes abrangentes, “Inside Out 2” da Pixar busca liderar as bilheterias nacionais mais uma vez. O lançamento da Disney somou outros US$ 17,1 milhões na sexta-feira, uma queda de apenas 43% em relação à participação de US$ 30,5 milhões de uma semana atrás. Qualquer receita bruta de três dias superior a US$ 53 milhões colocaria o filme entre os dez maiores terceiros fins de semana de um filme nacional na história das bilheterias. Parece que deve ocupar o sétimo ou décimo lugar, com “The Super Mario Bros. Movie” (US$ 59,9 milhões), “Homem-Aranha: No Way Home” (US$ 56 milhões) e “Os “Vingadores” (US$ 55,6 milhões). e “Jurassic World” (US$ 54,5 milhões).

O faturamento norte-americano de “Inside Out 2” deverá ultrapassar US$ 468 milhões até domingo. O marco global de mil milhões de dólares aproxima-se rapidamente; Esta será a primeira conquista do ano novo e a primeira desde o filme “Barbie”.

“A Quiet Place: Day One” provavelmente ficará em segundo lugar, mas superará seus filmes rastreadores e chegará mais perto de “Inside Out 2” do que o esperado. O filme da Paramount arrecadou US$ 22,5 milhões em 3.708 cinemas na sexta-feira e exibições prévias, superando o total de um dia do filme de 2021 do diretor John Krasinski (US$ 19,3 milhões), tornando-se o maior dia de estreia de todos os tempos para a franquia de terror. As expectativas para o fim de semana de estreia bruto são agora de US$ 53 milhões, o que seria superior ao limite máximo da franquia original em 2018, de US$ 50,2 milhões. O filme ganha impulso na venda de ingressos por ser atração principal em Imax e grandes cinemas premium.

O orçamento de produção de “Day One” foi de US$ 67 milhões. Tal como acontece com as duas primeiras entradas de “A Quiet Place”, esta também foi um sucesso entre os críticos e recebeu grande interesse entre os primeiros compradores de ingressos (um B+ do Cinema Score do pesquisador de audiência – nada mal para um lançamento de terror, que normalmente recebe menos ). O fim de semana de estreia é um bom negócio para o preço do filme e há resposta certa para que o filme continue nas próximas semanas. Michael Sarnosky dirige a prequela da Big Apple, estrelada por Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou.

Enquanto isso, o lugar mais tranquilo é a Frente Ocidental. “Horizon: An American Saga – Chapter 1”, de Kevin Costner, o início de uma franquia de filmes de sucesso, não foi bem no fim de semana de estreia. O épico faroeste arrecadou US$ 4,1 milhões em 3.334 locações na sexta-feira e nas preliminares. Isso coloca-o no caminho certo para atingir as expectativas de abertura de três dias entre os adolescentes – bom para um lugar de bronze nas tabelas de receitas domésticas.

Hoje em dia, isso não é pouca coisa para um drama original para adultos. Mas o primeiro ato de “Horizon” foi projetado para ser um sucesso, com um custo de produção de US$ 100 milhões – dos quais US$ 38 milhões foram pagos pelo próprio Costner, conforme compartilhado abertamente pelo diretor, estrela e co-roteirista do filme. Depois, há os 30 milhões de dólares gastos em lucros e aquisições, apoiados por Costner e investidores obscuros. Warner Bros. para distribuir o filme, mas não arca com custos de produção ou marketing, exceto alguns custos de desenvolvimento incorridos pela New Line.

Por mais de três décadas, os relatórios apontaram para o próximo lançamento da estreia de Costner na direção, “Dances With Wolves”, o título humorístico de “Kevin’s Gate”, que descreveu os faroestes como um desastre no mesmo nível do famoso “Heaven’s Gate” de Michael. . Tal como aconteceu com Horizon, Costner também investiu milhões de seu próprio dinheiro em Wolves. Mas então provou que os pessimistas estavam errados, marcando o sexto lançamento de maior bilheteria de 1991 e ganhando o Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor.

Mas há algum tempo há nuvens pairando sobre as perspectivas de bilheteria de “Horizon”, e não apenas por causa de seu alto preço. O filme foi amplamente bem recebido pela crítica após sua estreia no Festival de Cinema de Cannes, em maio. Mas o que é ainda mais preocupante agora é que o público-alvo de Costner também não parece interessado no filme. “Horizon” recebeu nota B na pontuação do cinema, um sinal sinistro de que os faroestes não estão construindo o hype que precisariam para se tornar um sucesso de bilheteria. O público mais velho geralmente não se apressa para o fim de semana de estreia e o próximo feriado de 4 de julho pode acabar refrescando um pouco as coisas, mas “Horizon” poderia ter usado um impacto maior do que isso. Com o lançamento da Warner Bros. Com a segunda parte do filme nos cinemas daqui a apenas sete semanas, espera-se que a sorte geral da produção piore.

Em quarto lugar, “Bad Boys: Ride or Die”, da Sony e da Columbia, arrecadou outros US$ 2,835 milhões na sexta-feira. Espera-se que a sequência de Will Smith-Martin Lawrence agregue US$ 10,2 milhões em seu quarto fim de semana, o que marcaria outra forte posição, com um declínio de 46%. O PIB atingirá US$ 165,1 milhões até o final do fim de semana. A sequência do filme de ação está agora alcançando rapidamente “O Reino do Planeta dos Macacos” da Disney (US$ 166 milhões) e deve em breve ultrapassá-lo para se tornar o quinto lançamento norte-americano de maior bilheteria do ano.

Em quinto lugar ficou o épico filme de ficção científica em telugu “Kalki 2898 AD”, que arrecadou US$ 1,9 milhão na sexta-feira em 1.234 locações por concorrente. O filme dirigido por Nag Ashwin, estrelado por estrelas indianas como Amitabh Bachchanam, Deepika Padukone e Prabhas em papéis duplos, deve arrecadar US$ 6,2 milhões em três dias. Arrecadou US$ 5,5 milhões na prévia.