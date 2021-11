O cientista da NASA responde: Quando foi a última vez que um asteróide atingiu a Terra?

Possui cerca de 26.115 asteróides Passe rapidamente pela terra Desde 1990, de acordo com o Center for Near-Earth Object Studies da NASA.

Destes, 888 têm mais de um quilômetro de diâmetro, o que o torna duas vezes e meia mais alto do que o Empire State Building em Nova York.

Mas quando foi a última vez que um asteróide atingiu a Terra?

De acordo com a cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Marina Brozovic, a resposta depende da sua definição do asteróide impactante.

Asteróides menores atingem a Terra quase o tempo todo, disse Brozovic no programa “We Asked a NASA Scientist” da NASA. No entanto, devido ao pequeno tamanho desses asteróides, eles queimam na atmosfera, muitos deles não atingem a superfície da Terra, o que torna o efeito do resto nulo e vazio.

A NASA classificou qualquer asteróide de 140 metros ou maior que se aproxime do planeta como um asteróide possivelmente perigoso (PHA), devido ao seu potencial de causar danos catastróficos à Terra.

Ilustração de asteróide (crédito: Wikimedia Commons)

Durante o século passado, o asteróide mais significativo a atingir a Terra foi um do tamanho de um pequeno edifício que sobrevoou a Rússia em 2013. Esse asteróide se desintegrou a apenas 20 quilômetros de distância. acima do solo, fazendo com que um grande número de meteoritos se espalhem pela cidade russa de Chelyabinsk.

Mas quando foi o último asteróide a causar um grande impacto em nosso planeta, deixando crateras em seu rastro e causando destruição massiva?

“Temos que voltar no tempo para esse evento”, respondeu Brozovic. “Não é fácil descobrir essas crateras antigas.”

“Até agora, está cheio de sedimentos ou pode estar no fundo do oceano”, disse ela.

Durante os primeiros anos de vida da Terra, o planeta foi bombardeado violentamente por enormes asteróides antigos – 10 vezes mais do que se pensava – e talvez último planeta terra da capacidade de sustentar a vida.

No entanto, ainda hoje, os asteróides podem passar pela Terra despercebidos.

Em outubro, um asteróide Passe rapidamente pela terra Está a apenas 3.000 quilômetros da superfície do planeta – menos de um quarto do diâmetro do planeta – mas ninguém percebeu isso até depois do fato.

Aaron Reich contribuiu para este relatório.