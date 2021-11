A NASA precisa de um novo telescópio, o mais rápido possível, para encontrar o gêmeo da Terra

Se a Terra tem um gêmeo em algum lugar, a NASA tem que encontrá-lo.

Essa é a conclusão de um relatório anual que descreve as prioridades da astronomia para a próxima década. A fim de encontrar tal terra Semelhante aos exoplanetas, diz o relatório, a NASA deve construir um novo, grande e impressionante telescópio espacial.

A cada 10 anos, as Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina aconselham agências governamentais, como a NASA e a National Science Foundation, sobre quais objetivos de pesquisa os astrônomos devem priorizar na próxima década, Relatado por Space.com . Conselheiros liberados Último Relatório Na quinta-feira (4 de novembro), ele destacou três grandes prioridades de pesquisa: para entender melhor a natureza do buracos negros e estrelas de nêutrons. para investigar como as galáxias se formam e evoluem; e identificação de “mundos semelhantes à Terra habitáveis” e as assinaturas bioquímicas de vida em outros sistemas planetários.

Sobre este último ponto, Fiona Harrison, uma astrofísica da Caltech que co-presidiu o comitê, Diga à NPR “A incrível oportunidade científica que temos pela frente nas próximas décadas é a possibilidade de encontrar vida em outro planeta orbitando uma estrela nas proximidades de nossa galáxia.”

Para encontrar esses planetas, a comissão recomendou que a NASA construísse um telescópio que supera o telescópio espacial Hubble e vem equipado com sensores infravermelhos, ópticos e ultravioleta. O telescópio também carregará um coronógrafo, um acessório telescópico projetado para bloquear a luz direta da estrela para que objetos próximos possam ser vistos, Eu mencionei Axios ; Caso contrário, exoplanetas tênues podem ser obscurecidos pela luz de uma estrela vizinha que é 10 bilhões de vezes mais brilhante do que é.

Axios relatou que o telescópio custaria cerca de US $ 11 bilhões para ser construído e (idealmente) seria lançado no início dos anos 1940.

Com este telescópio, “Você não verá continentes na superfície dos planetas … veremos pontinhos distintos”, Bruce McIntosh, astrofísico de Stanford e membro do painel, Diga ao atlântico . Então, ao analisar a luz refletida em um exoplaneta, os cientistas podem aprender a composição química de sua atmosfera. guia atmosférico Oxigênio Metano e água podem indicar a presença de vida no planeta, embora os astrônomos precisem descartar outras explicações para esses sinais químicos, como a atividade vulcânica.

John O’Meara, membro do comitê e cientista-chefe do Observatório WM Keck, disse a Axios.

Uma década atrás, tal missão teria sido considerada “uma pequena torta no céu”, Jonathan Fortney, um cientista planetário da Universidade da Califórnia em Santa Cruz e um dos palestrantes, disse ao The Atlantic. Mas até hoje, os cientistas identificaram mais de 4.500 exoplanetas, cerca de 160 dos quais são rochosos, como a Terra.

Com a capacidade de descobrir e analisar as atmosferas de mundos distantes, “temos um caminho para começarmos a responder à pergunta: ‘Estamos sozinhos?'” No Comitê, por NPR.

