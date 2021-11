Astronautas do SpaceX Crew-2 da NASA retornam à Terra – assista ao vivo

NASAde SpaceX A missão Crew-2 agora pretende retornar à Terra o mais tardar às 7h14 (horário de Brasília) na segunda-feira, 8 de novembro, com respingos de água na costa da Flórida. A nave Crew Dragon, chamada Endeavour, está programada para decolar da Estação Espacial Internacional às 13h05 de domingo, 7 de novembro, para começar a viagem de volta para casa.

A NASA fará uma prévia da missão no sábado, 6 de novembro, e fará a cobertura da missão no domingo na TV da NASA App NASAAgência local na rede Internet.

Os astronautas da NASA Shane Kimbrough e Megan MacArthur, JAXA (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão) Os astronautas Aki Hoshied e o astronauta Thomas Bisquet da ESA completarão 199 dias no espaço após a conclusão de sua missão. A espaçonave também retornará à Terra com cerca de 530 libras de instrumentação e investigações científicas.

O Endeavour irá desencaixá-lo de forma independente e manobrá-lo para fotografar o exterior da Estação Espacial Internacional. Assim que a manobra for concluída, a espaçonave Crew Dragon terá como objetivo decolar em uma das sete áreas de pouso-alvo no Oceano Atlântico ou no Golfo do México, na costa da Flórida.

A NASA e a SpaceX também têm uma oportunidade extra para cancelar o acoplamento e distribuição disponível na segunda-feira, 8 de novembro, se as condições meteorológicas não forem favoráveis ​​para a oportunidade principal.

As equipes da NASA e da SpaceX determinarão um local de base e o fluxo de ar alternativo dos sete possíveis locais de pouso antes de retornar, levando em consideração o clima, o resgate da tripulação e as operações de recuperação. Estágios de decisão adicionais ocorrem antes do desencaixe, durante o vôo livre e antes que o Dragão da Tripulação execute uma queima de órbita.

A NASA e a SpaceX estão se coordenando de perto com a Guarda Costeira dos Estados Unidos para estabelecer uma zona de segurança em torno do local de lançamento previsto para garantir a segurança do público e dos envolvidos nas operações de recuperação, bem como da tripulação a bordo da espaçonave de retorno.

Com o lançamento do Crew-2 na segunda-feira, 8 de novembro, os alvos da missão SpaceX Crew-3 da NASA serão lançados no máximo às 21h03 da quarta-feira, 10 de novembro, em um foguete SpaceX Falcon 9 do Complexo de Lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida. Para esta oportunidade de lançamento, o Crew Dragon Endurance está programado para atracar na estação espacial por volta das 19h10 de quinta-feira, 11 de novembro.

A cobertura do retorno do SpaceX Crew-2 da NASA é a seguinte:

Sábado, 6 de novembro

13h35 EDT – Cerimônia de Mudança de Liderança

17h30 EDT – A tripulação-2 retorna para visualizar o retorno da teleconferência com os seguintes participantes:

Finn Feng, vice-diretor do Programa de Tripulação Comercial, Johnson Space Center da NASA em Houston

Joel Montalbano, Administrador da Estação Espacial Internacional, Centro Espacial Johnson da NASA em Houston

Sarah Walker, Diretora de Dragon Mission Management, SpaceX

Representante JAXA

Representante da Agência Espacial Europeia

Domingo, 7 de novembro

10h45 ET – a cobertura começa às 11h10 para fechar a escotilha

12h45 EDT – A cobertura começa às 13h05 para desencaixe (NASA fornecerá cobertura contínua de desencaixe até sprinkler)

Segunda-feira 8 de novembro

07:14 EDT – Splashdown

Crew-2 é a segunda de seis missões tripuladas da NASA e da SpaceX a voar como parte do Programa de Tripulação Comercial da agência, que trabalha com a indústria aeroespacial dos EUA para lançar astronautas em foguetes e espaçonaves dos EUA em solo americano.

O Programa de Tripulação Comercial da NASA atingiu sua meta de transporte seguro, confiável e econômico de e para a Estação Espacial Internacional dos Estados Unidos por meio de uma parceria com a indústria privada americana. Esta parceria está mudando o arco da história dos voos espaciais humanos, ao abrir o acesso à órbita baixa da Terra e à Estação Espacial Internacional para mais pessoas, mais ciência e mais oportunidades de negócios. A estação espacial continua a ser o trampolim para o próximo grande salto da NASA na exploração do espaço, incluindo futuras missões à lua e, eventualmente, para Marte.