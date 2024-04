O Chromecast com Google TV pode finalmente receber uma atualização este ano

Não é como se você já não tivesse dezenas de dispositivos Chromecast flutuando pela sua casa. Qual é outro? Um novo dongle do Google TV está no horizonte, potencialmente repleto de recursos atualizados. Esperançosamente, esta será uma atualização significativa para o atual favorito de quatro anos. Mas os rumores de preços atuais parecem indicar que não será um grande salto à frente do que já está em oferta.

de acordo com 9to5GoogleDe acordo com nossas fontes, o Google está se preparando para lançar um novo Chromecast com Google TV ainda este ano. Não substituirá ChromecastHD Foi lançado em 2022 Bl Original Que apareceu pela primeira vez no auge da epidemia. (Depois que o HD foi lançado, a versão original passou a ser conhecida como Chromecast com Google TV 4K.)

Espera-se que o próximo Chromecast 4K custe US$ 50, o mesmo preço de seu antecessor em outro momento econômico, portanto, pode não ter o aumento de RAM de que precisa desesperadamente. O Chromecast 4K original tem 2 GB de RAM e insignificantes 8 GB de armazenamento. Seria bom ver o Google aprimorar esses dois recursos. No mínimo, 9to5Google sugere que o Google pode estar atualizando para um chip duas gerações anterior ao atualmente presente no Chromecast 4K. aquele chip, Amlogic S905X5Ele também oferece suporte AV1, o que o Chromecast original não oferecia.

Um novo Chromecast com Google TV elevaria o nível da competição do Google contra o Roku e os dispositivos de streaming da Amazon. Embora Roku permaneça independente de plataforma e a Amazon integre seus próprios serviços de streaming, o ponto de venda do Google são as ofertas de streaming linear incorporadas ao Google TV e a integração perfeita dentro da família liderada pelo Google. Costumava ser um controle remoto ativado por voz, mas Amazon e Roku também oferecem versões dele.

Ainda não há informações sobre quando ou onde veremos este novo dispositivo Chromecast. E com base nos eventos do Google nos últimos anos, provavelmente será exibido no Google I/O no próximo mês ou no final do ano. Pixel 9 divórcio.