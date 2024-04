Eiyuden Chronicle: atualizações de patch de Hundred Heroes já estão disponíveis

O sucessor espiritual de Suikoden Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes já está disponível e infelizmente está enfrentando alguns problemas de desempenho no Switch.

Se você está se perguntando como o desenvolvedor Rabbit & Bear Studios responderá a isso de agora em diante, as notas do patch japonês podem ser um sinal do que está por vir. Em atualização para “todos os torcedores” do jogo neste site, a equipe revelou detalhes Versão 1.0.3 Correção.

De acordo com a tradução aproximada desta atualização (Através das redes sociais), Este patch corrige bugs que afetam o progresso do jogo, melhora a estabilidade e corrige outros bugs menores. É importante notar que a versão americana do Switch já é a versão 1.0.3 no lançamento, então todas as atualizações foram aplicadas neste patch.

Relatórios de jogadores Subreddit da crônica de Euden Ele afirma que não ajudou muito a melhorar o desempenho do jogo.

Em nossa análise de Hundred Heroes aqui no Nintendo Life, resumimos o desempenho como um “desastre técnico” no Switch – observando como a taxa de quadros muitas vezes cai drasticamente e raramente atinge sua meta de 30fps. Além disso, existem alguns tempos de carregamento inconvenientemente longos, bem como bloqueios suaves – exigindo que você reinicie o jogo.