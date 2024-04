Metáfora de acompanhamento do personagem Atlus: ReFantazio ganha data de lançamento

Metáfora: ReFantazio, próximo jogo da Atlus, desenvolvedora de Persona, finalmente tem data de lançamento: 11 de outubro de 2024.

Já sabíamos que Metaphor estava programado para ser lançado este ano, mas em um novo trailer transmitido, a data exata do jogo foi confirmada, bem como uma análise aprofundada da jogabilidade pela primeira vez.

Metáfora: O diretor Katsura Hashino, após o trabalho do estúdio nas séries Shin Megami Tensei e Persona, disse que ReFantazio será “o culminar de nossos RPGs”. Seu lançamento marca o 35º aniversário do primeiro jogo Atlus. Hashino explicou mais sobre o cenário ficcional de Metaphor e a reviravolta em como interpretar um personagem familiar.

Metáfora: ReFantazio – O Julgamento do Rei | Série XboxAssista no YouTube

A história se concentra em um jovem protagonista que é atraído para uma eleição mágica quando o Rei do Mundo morre. Qualquer pessoa de qualquer status social pode se tornar o próximo rei ganhando o apoio da população, levando a uma aventura global e a uma batalha pelo trono.

O protagonista tem um status inferior, mas ainda determinado a conquistar o trono – junto com sua fada companheira. Mas será que o mundo merece ser julgado?

Ao contrário dos RPGs anteriores da Atlus, os jogadores podem lutar em tempo real com ataques e esquivas, garantindo que a exploração do campo seja dinâmica e torne o grind mais rápido. Claro, ainda resta o combate por turnos em que os jogadores usam um sistema de trabalho conhecido como arquétipos. Os heróis alcançam essas personas heróicas confrontando seus medos, por meio de poderes especiais que aparecem em diferentes formas – sim, um pouco como os personagens.

Além disso, os ambientes são muito mais expansivos do que em outros jogos da Atlus. Embora não seja um mundo aberto, cada área é grande e explorável, que o protagonista pode manobrar deslizando sobre a sua espada. A transmissão apresentou a capital em evolução e estreou uma cidade mais pastoral e de estilo medieval, onde os jogadores podiam encontrar pedidos de recompensas e conversar com informantes para obter detalhes sobre as masmorras.

Os jogadores também viajarão pelo mundo em seu veículo, o Gauntlet Runner, desenhado pelo artista de Evangelion, Ikuto Yamashita. No entanto, viajar leva tempo, pois está vinculado à estrutura do calendário familiar aos jogadores de Persona, bem como a ordem em que as missões são concluídas terá impacto na jogabilidade e na história. Além disso, a viagem acontece dentro de um veículo onde os jogadores podem descansar, cozinhar, interagir com seu grupo ou até mesmo ficar no convés para ver o mundo passar.



As sequências de anime parecem absolutamente fantásticas. | Crédito da imagem: Atlas

Os jogadores irão então explorar várias masmorras, tanto masmorras da história principal quanto masmorras de missões secundárias. Na verdade, haverá mais masmorras neste jogo do que em qualquer jogo anterior da Atlus.

Hashino também detalhou o sistema de vassalagem, que simula o crescimento das relações partidárias durante a viagem. À medida que os laços com os personagens se aprofundam, eles se tornam os mais fortes apoiadores do protagonista em sua busca pelo trono. Isto também fornecerá novos arquétipos para usar em batalha – há um número “grande” para ser encontrado.

O que é particularmente claro é a apresentação da metáfora. Os visuais têm uma aparência gráfica e silenciosa em comparação com a vivacidade dos jogos Persona, com vários artistas envolvidos no design do mundo. Além disso, há a esperada interface de usuário chamativa. Curiosamente, a música toca dentro da cabeça do protagonista em vez de ser clichê, já que o compositor Shoji Meguro foi encarregado de criar um novo som longe do estilo pop usual. As big bands e corais certamente se enquadram na estética do jogo.

No geral, Metaphor: ReFantazio está se preparando para ser uma abordagem única das convenções típicas de RPG – pousadas, masmorras, magia – com uma riqueza de Persona e Shin Megami Tensei. Sendo o jogo mais detalhado e expansivo da Atlus até hoje, parece muito especial.

Para mais informações, você pode Assista à transmissão completa ao vivo E o trailer mais recente está acima. Mais detalhes estão a caminho, além de demonstrações práticas que serão realizadas em vários eventos globais a partir de junho.

Metáfora: ReFantazio será lançado em 11 de outubro para PC e Xbox Series