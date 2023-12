O chef de torradas de abacate 'Padrinho' Bill Granger morre aos 54 anos

O famoso chef australiano Bill Granger, o “padrinho” da torrada com abacate, morreu.

Granger, um chef autodidata de Melbourne, tornou-se um dono de restaurante internacional e aclamado escritor de culinária.

Ele faleceu em um hospital de Londres no dia de Natal, aos 54 anos, com sua esposa e três filhas ao seu lado.

“As pessoas vão se lembrar dele como o ‘Rei do Café da Manhã’, porque ele transformou a comida humilde em algo especial e cheio de sol.” Eles disseram no Instagram.

“Ele fará muita falta para todos.”

Sua família não anunciou a causa de sua morte.

Ao longo de sua carreira de 30 anos, Granger publicou 14 livros de receitas, apresentou vários programas de culinária na televisão, abriu mais de uma dúzia de restaurantes em todo o mundo e conquistou legiões de fãs – muitos de seus colegas.

Celebridades como o ator australiano Hugh Jackman, o ex-juiz do Masterchef Australia Matt Preston e a lenda da culinária Jamie Oliver estavam entre aqueles que prestaram homenagem à estrela como um homem gentil, animado e charmoso.

“Ele era o homem mais bonito, e a alegria que nos deu – seja através da sua comida, dos seus livros, dos espaços que criou para nós ou pessoalmente – veio da bondade, da generosidade e da vitalidade pura e radiante dentro dele.” a autora e chef de TV Nigella Lawson escreveu no Instagram.

“Isso devastou muito a família dele. É tão cruel.”

Granger começou sua carreira em 1993, após deixar a escola de artes para abrir seu primeiro restaurante em Sydney, quando tinha apenas 23 anos.

O Bills Café, um café de esquina ensolarado, tornou-se famoso por pratos simples como torradas de abacate, panquecas de ricota com manteiga de favo de mel e café de alta qualidade.

Sua popularidade explodiu e a partir daí ele abriu mais cafés no Japão, na Coréia e em Londres, onde também criou uma subcadeia chamada Granger & Co.

O chef australiano Darren Robertson disse que Granger “mudou todo o jogo do café da manhã”, enquanto o ex-aluno do MasterChef Australia, Adam Liao, o descreveu como “indiscutivelmente um… [the] “O pioneiro mais influente da comida australiana moderna.”

“Sua interpretação 'ensolarada'… da cultura dos cafés australianos no Bells é o modelo sobre o qual todos os cafés australianos ao redor do mundo estão sendo construídos. Ele também é um cara legal”, escreveu Liao no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Tamanho foi o seu impacto que, em janeiro, Granger foi homenageado com a Medalha da Ordem da Austrália – uma das maiores honras do país – pela sua contribuição ao turismo e à hospitalidade.

Em declarações à BBC em 2019, o chef falou sobre os humildes alicerces do seu império do pequeno-almoço.

“Fiz todas essas coisas extraordinárias, só por querer cozinhar panquecas e ovos mexidos, o que é absolutamente incrível.”

Granger deixa sua esposa e sócia de negócios, Natalie Elliott, e suas três filhas, Edie, Ines e Bunny.

British Broadcasting Corporation