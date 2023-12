Comunidade encontra cura examinando a cor roxa

SHAKER HEIGHTS, Ohio – Enquanto The Color Purple faz sua estreia em todo o país, aqui em Cleveland, há um grupo de organizadores que pensou fora da caixa para criar uma memória duradoura para os telespectadores.

O evento aconteceu na noite de terça-feira no Atlas Cinemas Shaker Square Six, onde compareceram pessoas como Bette Bell-Beasley.

“Nunca vi a cor roxa e isso é mais do que apenas um privilégio”, disse Beth Bell Beasley.

Entre as muitas pessoas sentadas naquela multidão estava Belle Beasley, que disse ao News 5 que ela não estava apenas aparecendo para ver The Color Purple pela primeira vez.

Ela diz que também está lá para apoiar sua sobrinha, Honey Belle Bay.

“Eu queria ter mais do que apenas assistir ao filme. Qualquer um poderia ir e ver o filme. Eu queria ter um lugar onde as mulheres em Cleveland pudessem sair e assistir ao filme de graça, sacolas roxas e fazer disso uma grande conversa sobre trauma, recuperação e cura”, disse Bill Bye.

Dentro do que Bell-Bay chama de espaço seguro, ela diz que o objetivo do evento é dar a mulheres como essas três membros a oportunidade de libertação, ao mesmo tempo que fornece melhores ferramentas para ajudar outras pessoas como Wanda Coleman a lidar com eventos traumáticos em suas vidas.

“Acho que é importante para as mulheres em geral, e para as mulheres negras em particular, saber que estamos aqui umas para as outras”, disse Wanda Coleman.

“Ainda estamos no topo quando se fala em disparidades na saúde. Estamos no controle das coisas que estão nos matando porque não falamos sobre elas. Mas podemos nos unir e dizer: Sim, estamos quebrados, mas também estamos curados.

Desde sua estreia na segunda-feira, relatórios recentes mostraram que o remake de A Cor Púrpura teve a maior estreia de um filme no dia de Natal desde 2009.

O filme também deixou sua marca como a segunda maior abertura de Natal de todos os tempos.

Isso deixa Bell-Bey animado, mas também se perguntando esta questão:

“O que faremos depois deste momento? Se as mulheres podem se unir para um filme, elas podem se unir para um movimento”, disse Bill Bay.