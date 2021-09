O CEO do Google procurou manter as questões anônimas fora dos holofotes, alega o processo

navegador google O CEO Sundar Pichai alertou em 2019 que chamar o modo incógnito da empresa de “privado” era problemático, mas permaneceu no caminho certo porque ele não queria o recurso “sob os holofotes”, de acordo com um novo processo judicial.

estoque neste artigo

O porta-voz do Google, Jose Castaneda, disse à Reuters que o processo “descaracterizou os e-mails que se referiam a contas usadas e não relacionadas”.

As divulgações de privacidade da unidade da Alphabet Inc levaram ao escrutínio regulatório e legal nos últimos anos em meio a crescentes preocupações do público sobre a vigilância online.

APPLE, GOOGLE LEVANTA NOVAS PREOCUPAÇÕES COM O APLICATIVO RUSSO

Em junho, os usuários alegaram em uma ação judicial que o Google rastreou ilegalmente o uso da Internet quando navegavam no modo anônimo em seu navegador Chrome. O Google disse que deixa claro que o modo de navegação anônima apenas impede que os dados sejam salvos no dispositivo do usuário e está lutando contra um processo judicial.

Em uma atualização por escrito sobre os preparativos para o julgamento arquivado na quinta-feira no tribunal distrital dos Estados Unidos, os advogados dos usuários disseram que “esperam buscar a destituição de” Pichai e da diretora de marketing do Google, Lauren Tohill.

Os advogados, citando os documentos do Google, disseram que Pichai “foi informado em 2019 como parte de um projeto executado por Twohill que o modo Incógnito não deveria ser referido como ‘privado’ porque isso exacerbava os equívocos conhecidos sobre a proteção oferecida pelo modo de navegação”. incógnito.”

A gravação continuou: “Como parte dessas discussões, Pichai decidiu que ‘não queria colocar o sigilo no centro das atenções’ e o Google continuou sem resolver esses problemas conhecidos.”

Castaneda disse que as equipes “discutem rotineiramente maneiras de melhorar os controles de privacidade embutidos em nossos serviços”. Os advogados do Google disseram que se oporiam aos esforços para demitir Pichai e Tuhill.

No mês passado, os promotores demitiram o vice-presidente do Google Brian Rakovsky, que é descrito no arquivo do processo como o “pai do ‘incógnito'”. Ele testemunhou que, embora o Google afirme que o modo incógnito permite a navegação “privada”, o que ele espera dos usuários “pode ​​não corresponder “à realidade, de acordo com a redação dos demandantes.

Clique aqui para ler mais sobre a FOX BUSINESS

Os advogados do Google rejeitaram o resumo, escrevendo que Rakosky também disse que termos como “privado”, “anônimo” e “invisível” com contexto apropriado “podem ser muito úteis” para explicar o modo incógnito.