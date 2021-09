O serviço de streaming Apple TV + tem menos de 20 milhões de assinantes

A Apple não divulgou números oficiais para assinantes do serviço de streaming, TV +, desde seu lançamento em 2019, mas pode ser menor do que os analistas estimados anteriormente. de acordo com CNBCO gigante da tecnologia disse à International Alliance of Theatre Employees que a TV + tem menos de 20 milhões de assinantes nos Estados Unidos e Canadá. Alguns meses atrás, statista Publicados Uma estimativa que eleva o número de assinantes do serviço a 40 milhões até o final de 2020 somente nos EUA.

No entanto, a empresa reconheceu que a estimativa não “revela necessariamente quantos assinantes estão pagando para usar o serviço”. CNBC Ele não disse se os 20 milhões de assinantes anunciados pela empresa também eram clientes pagantes. Ele também não disse quantos deles conseguiram suas assinaturas de graça: a Apple costumava dar assinaturas de um ano para clientes que compravam novos iPhones, iPads e Macs, mas eles Encurtando A oferta é de três meses em junho.

De acordo com o relatório, ter menos de 20 milhões de assinantes permitiu que a Apple pagasse taxas mais baixas à equipe de produção do que os dispositivos de streaming maiores. Sob o contrato atual visto por CNBC, os serviços de streaming poderiam pagar a seus funcionários taxas mais baixas se eles relatassem menos de 20 milhões de assinantes da IATSE a cada 1º de julho, porque o fluxo de lucratividade é “atualmente incerto”. O sindicato está negociando um contrato melhor, embora as regras atuais não excluam gigantes da tecnologia como a Apple. Ele também argumenta que a radiodifusão não pode mais ser considerada uma “nova mídia”.

O representante da Apple disse CNBC Que a empresa está pagando em linha com os principais serviços de streaming, mas não quis comentar sobre o número de assinantes alegado. 20 milhões é apenas uma fração do número de assinantes do maior serviço de streaming: afirma a Netflix 208 milhões de assinantes Em abril, enquanto a Disney +. Reivindicou Mais de 100 milhões Em março.