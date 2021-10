O CEO disse que o Boston Bear causou “milhões de casos” de transbordamento de refrigerante realmente duro

Urso de Boston O presidente Jim Koch disse à CNBC na sexta-feira que a empresa decidiu se livrar do excesso de oferta de seltzer de aço, em vez de descontá-lo, em resposta ao Desaceleração das vendas em toda a categoria.

“Temos sido muito ousados ​​em adicionar capacidade, adicionar estoque, comprar matéria-prima, como latas e sabores e, francamente, compramos demais”, Koch, que foi estabelecido O pai de Samuel Adams disse em uma entrevista no Feche a campainha. “E quando o crescimento parou, tínhamos mais de todas essas coisas do que poderíamos usar, porque há uma vida útil.”

“Nós realmente queremos ter aquele sabor fresco e brilhante, então vamos esmagar milhões de latas de produtos antes que envelheçam”, disse ele, fornecendo uma explicação para os lucros perdidos da empresa no terceiro trimestre.

A Boston Beer registrou uma perda inesperada de US $ 4,76 por ação após o fechamento do mercado na quinta-feira, embora a receita de US $ 561,6 milhões supere as expectativas de US $ 531,5 milhões, de acordo com a StreetAccount. O lucro líquido da empresa foi atingido por $ 102,4 milhões em custos diretos relacionados à quebra de água carbonatada, mais $ 30,6 milhões em custos indiretos. Ambos os números são anteriores aos benefícios fiscais relacionados, de acordo com uma demonstração financeira.

Em resposta a uma pergunta da CNBC Sarah Eisen Por que a Boston Beer decidiu abandonar o produto em vez de oferecer promoções de vendas para tentar estimular a demanda, Koch disse que a empresa tem reservas sobre essa estratégia.

“Sabe, não é isso que fazemos no Boston Bear”, disse Koch. “Nossa missão é vender produtos de alta qualidade e criar marcas de alta qualidade. Então, em vez de aproveitar a oportunidade para trazê-lo ao mercado e parar de funcionar e fazer com que os consumidores tenham uma experiência ruim, decidimos tomar a difícil decisão e comer muitos produtos , apenas para garantir que os consumidores não recebam um produto desatualizado e que eles tenham um produto realmente ruim. ”

Os resultados do segundo trimestre do Boston Bear, divulgados em julho, também foram sobrecarregado com vendas mais fracas do que o esperado. No entanto, a empresa não é a única fabricante de bebidas alcoólicas a sofrer financeiramente com a fraqueza da água gaseificada, que tem sido uma sólida oportunidade de crescimento para os cervejeiros.

Marcas Constelação assumiu Estatuto de limitações de $ 66 milhões relacionados ao excesso de estoque de água carbonatada no trimestre encerrado em 31 de agosto, levando a empresa controladora da Corona e Modelo a subestimar os lucros de Wall Street.

Corona Hard Seltzer da Constellation apareceu no ano passado, assim como ofertas concorrentes de Curso Molson E Anheuser-Busch InBev. Novas marcas também têm Lançado este ano, Como Cacti Agave Spiked Seltzer da Anheuser-Busch.

Koch disse que a categoria de refrigerantes se tornou uma “corrida louca por ouro”, mas acrescentou que espera que ela “se purifique” e evolua de forma semelhante à das bebidas energéticas. Isso foi combinado em um espaço financeiramente saudável, com a Red Bull e bebida monstro Ele atua como líderes claros com uma participação de mercado combinada de cerca de 70%, disse ele.

“Eu acho que nós e [Mark Anthony Group’s] E então há muita bagunça, e eu acho que muito dessa bagunça de cauda longa irá embora “, disseram juntos o chalé White Claw. “Acho que isso será muito benéfico para o crescimento a longo prazo do aço seltzer, porque os consumidores não ficarão sobrecarregados”.

As ações da Boston Beer encerraram a sessão de sexta-feira com 1,63% mais altas, a US $ 525,64 por ação. O estoque caiu 47% desde o início do ano.