Futuros do Índice Dow Jones: Apple e Microsoft lideram onda de ganhos com 7 ações; As ações do Trump DWAC continuarão subindo?

A temporada de ganhos está em alta Na próxima semana, com centenas de relatórios de empresas. Estoque da Apple Microsoft (MSFT), Micro dispositivos avançados (AMD), Motores gerais (GM), até o trabalho (UPWK), Serviço agora (Atualmente) e Google Parent o alfabeto (O Google) são sete grandes nomes presentes ou próximos comprar áreas.

Esses nomes podem mover mercados por conta própria, mas também podem ter um grande impacto sobre as ações relacionadas, como mostrou o impacto das ações da Snap em empresas de publicidade digital como as ações do Google.

Os investidores devem estar preparados para aproveitar as vantagens da semana de ganhos. Não deixe que a semana de ganhos tire vantagem de você.

Trump SPAC Stock

Nesse ínterim, espere Donald Trump, o encanador Ainda está forte esta semana. Conquistando o mundo digital (DWAC) aumentou 357% na quinta-feira, após a notícia de que será o parceiro na fusão da SPAC para o novo projeto de mídia social de Donald Trump. As ações da DWAC subiram 107% para 94,20 na sexta-feira. Mas fechou bem abaixo do pico da manhã de sexta-feira de 175, embora não nas baixas da sessão.

As ações da DWAC caíram 14% em negociações ativas na sexta-feira à noite.

O estoque de DWAC pode aumentar? Absolutamente. Mas também pode diminuir. Sem informações adequadas ou fundamentos, comprar ações de memes é muito arriscado. A dimensão política provavelmente dará às ações de Trump mais tração, mas esse pensamento provavelmente ajudou a impulsionar as ações da DWAC na quinta e na sexta-feira.

Os estoques de meme podem subir, chamando a atenção de todos. Mas no segundo dia de “todos falando”, as ações do meme mais recente tendem a atingir o pico.

Enquanto isso – ‘hora do meme?’ – os estoques DWAC podem absorver oxigênio dos estoques ‘tradicionais’ de meme, como Jim Stop (GME) E AMC Entertainment (AMC) Ambas as ações da AMC e GME caíram cerca de 7% na sexta-feira, com as ações da DWAC ganhando atenção.

Microsoft, ServiceNow, Google e AMD estão trabalhando IBD Leaderboard. O inventário agora está rodando SwingTrader. Estoque MSFT, ServiceNow, Google está funcionando Líderes de longo prazo do IBD. Ações da AMD, Google e UPWK estão disponíveis em defeito 50.

Uma maçã (AAPL) e as ações da Microsoft estão no Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite, os únicos dois membros do clube de capitalização de mercado de US $ 2 trilhões.

O vídeo incluído neste artigo analisa o movimento geral do mercado e discute o plano de jogo para a próxima semana. Ele também analisou as ações do Google, UPWK e Cleveland Cliffs (CLF)

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones estão abertos para negociação às 18h ET no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Notícias do coronavírus

O número de casos de coronavírus em todo o mundo atingiu 243,74 milhões. As mortes de Covid-19 ultrapassaram 4,95 milhões.

O número de casos de coronavírus nos Estados Unidos chegou a 46,26 milhões, com o número de mortes ultrapassando 755 mil.

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações teve um desempenho sólido na semana passada. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,1% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 1,65%. O Nasdaq Composite Index subiu 1,3%. A pequena capitalização Russell 2000 oferece quase 1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 8 pontos base para 1,655%, atingindo a maior alta em cinco meses.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) em 1,9%, enquanto o Inovador IBD Breakout Opportunities ETF)ajuste) em 1,6%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) aumentou 2,2%, com as principais participações de ações da Microsoft e ServiceNow. Os estoques surpresa também são um componente do IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) aumentou 1,7%. As ações da AMD são um componente importante da SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Redução de 0,6%, ETF de desenvolvimento de infraestrutura Global X US)berço) ganhou 2,3%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) diminuiu 4,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) aumentou 3,35%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) até 1,1% e o Financial Select SPDR ETF)XLF) aumentou 2,8%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) aumentou 1,7%, mas o ARK Genomics ETF (ARKG) terminou 0,3%.

Estoque da Apple

As ações da Apple subiram 2,7% na semana passada, para 148,69, retomando a seqüência de 50 dias. Isso proporcionou uma entrada antecipada, mas os ganhos da Apple surgiram na noite de quinta-feira. O estoque da AAPL tem um oficial ponto de compra 157,36 de uma base de copo rasa, de acordo com Análise MarketSmith.

Estoque da GM

As ações da GM formaram um ponto de compra de 59,44 na base dupla inferior. Ganhos da GM com vencimento na quarta-feira, mesmo dia Ford Motor (F) Ações da Ford flertando com uma nova alta e base do copo ponto de compra.

Os investidores vão querer saber como as montadoras lidam com a escassez de chips e se esperam ou não que a produção aumente significativamente nos próximos meses. Os planos de veículos elétricos também são essenciais, com as duas gigantes tradicionais do setor lançando vários novos veículos elétricos nos próximos meses.

estoque do google

No início deste mês, as ações do Google refizeram sua linha de 50 dias e quebraram a linha de tendência, proporcionando uma entrada antecipada. Mas as ações caíram 3% na sexta-feira, abaixo da linha de 50 dias, com a fraca receita e orientação do Snap atingindo o ecossistema de publicidade digital. Ganhos do Google para terça-feira à noite. Algumas notícias negativas podem ter sido cotadas nas ações do Google, mas isso não é uma garantia.

Embora as ações da GOOGL tenham apresentado forte desempenho no ano passado, o gráfico mostra uma série de quedas de alto volume nas últimas semanas.

O estoque do Google contém um arquivo base plana Com 2.925,17 pontos de compra. Se as ações da GOOGL conseguirem quebrar a alta da semana passada de 2.873,25 após os lucros, ou mesmo quebrar a linha de tendência, isso pode fornecer uma entrada antecipada.

Ações da Microsoft

As ações da Microsoft subiram 1,6% para 309,16 na semana passada, superando 305,94 pontos de compra de base fixa. Isso não é uma grande proteção para os lucros de terça-feira à noite, mas os investidores em ações da MSFT de longo prazo devem estar em boa forma.

Os serviços de computação em nuvem têm impulsionado o crescimento da Microsoft nos últimos anos. Com o Google e quinta à noite Amazon.com (AMZN) relatório de lucros, os investidores terão uma boa ideia sobre a demanda por computação em nuvem.

Estoque da ServiceNow

AGORA as ações subiram 3,5% para 686,65 na semana passada, eliminando 681,20 pontos de compra da base plana. Os investidores podem ter querido tirar proveito das primeiras entradas alguns dias atrás. Teria fornecido um pouco mais de amortecimento. Os ganhos do ServiceNow na quarta-feira fornecerão uma leitura antecipada do software de negócios. Atlassian (EquipeRelatórios de quinta à noite.

Estoque Upwork

O estoque de upwork teve uma venda ruim em julho, mas está começando a se estabelecer novamente com copo com alça estacionado. As ações caíram 0,9 por cento, para 58,70 esta semana. O ponto de compra para ações UPWK é 60,68. Os ganhos são devidos na quarta-feira à noite. O estoque UPWK acaba de se tornar lucrativo enquanto o crescimento da receita está acelerando.

AMD Stock

As ações da AMD saltaram 6,9% para 119,82 na semana passada, após subir 6,7% na semana anterior. As ações dispararam após a entrada 114.69 de uma base de fundo duplo e agora estão no limite da zona de compra de 5%. Talvez o melhor ponto de compra tenha sido em 13 de outubro, quando as ações da AMD recuperaram sua seqüência de 50 dias e se desfizeram de alguma resistência de curto prazo. Os ganhos da AMD também serão relevantes para os pares nvidia (NVDA), que flerta com o hack oficial.

Análise de aumento de mercado

A recuperação do mercado de ações teve uma semana sólida, com os índices Dow Jones e S&P 500 atingindo altas recordes. O Nasdaq Composite Index subiu fortemente, apesar dos rendimentos mais altos do Tesouro e da grande venda de sexta-feira pela Intel e Snap. Enquanto o relatório de lucros da Intel impulsionou as ações da AMD e de uma série de fabricantes de equipamentos de chip, a venda do Snap causou perdas notáveis ​​para uma ampla gama de empresas de publicidade digital, incluindo Site de rede social do Facebook (FB) e Google. O Nasdaq caiu na sexta-feira, mas veio de níveis mais baixos.

Há amplitude nesse mercado, com diversos setores mostrando força. De novos IPOs a bancos de investimento a gigantes do software e empresas siderúrgicas, muitas ações importantes explodiram ou lançaram sinais de compra nas últimas semanas. Os diferentes setores se revezarão dia a dia ou semana a semana.

Vender Snap’s mostra o risco de estarmos muito concentrados em um determinado grupo ou setor. E os estoques podem estar em combinações diferentes, como Snap, Escritório comercial (TTD), e ainda negociando em um “tópico” semelhante.

Conclusão: A recuperação do mercado de ações, com base nos principais índices e ações principais, parece saudável. Mas isso pode mudar rapidamente, especialmente com uma semana movimentada de ganhos.

O que você está fazendo agora

Você precisa saber qual das suas ações reportará ganhos nas próximas duas semanas. Você tem proteção suficiente para reter os lucros? Embora uma almofada de 5% -10% seja uma boa regra prática, você deve considerar o tamanho da sua posição, sua convicção de segurar e a personalidade da ação.

Nem precisa ser uma decisão do tipo tudo ou nada. Você pode realizar lucros parciais antes dos lucros para reduzir o risco enquanto mantém uma posição primária.

Também preste atenção aos relatórios corporativos sobre suas participações. Isso poderia fornecer um grande impulso ou uma grande redução, rivais e fornecedores de Snap e Intel mostraram na sexta-feira.

Construa sua lista de observação e preste muita atenção às ações perto dos pontos de compra que relatam seus ganhos. Eles podem fornecer boas oportunidades de compra.

Esteja preparado para lidar com notícias de ganhos, boas ou ruins, mas não se precipite. Normalmente, é uma boa ideia esperar pelo menos alguns minutos após o sino de abertura antes de tomar decisões de compra ou venda.

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

