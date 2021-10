Fundo de hedge vende participação na Trump SPAC DWAC após notícias de fusão

Não está claro se o fundo de hedge foi vendido para obter lucro com sua participação na DWAC, ou se estava preocupado com os riscos de ser associado a Trump, que sofreu impeachment duas vezes como presidente e acusado de incitar os tumultos mortais de 6 de janeiro em a capital. seus apoiadores.

Outros fundos que detinham participações no mês passado, antes do anúncio da fusão, incluíam Saba Capital Management, High Bridge Capital Management, Lighthouse Investment Partners, K2 Fund Master, ATW Spac Management, Boothbay Fund Management e RG Capital Management.

As ações dessa empresa incorporada serão então negociadas de acordo com o índice de ações criado pela SPAC.

Em um arquivamento 8-K com a Securities and Exchange Commission na quinta-feira, a DWAC disse que firmou um acordo e um plano de fusão com a DWAC Merger Sub Inc. , uma subsidiária integral da DWAC e do Trump Media and Technology Group. e ARC Global Investments II.

The Trump Corporation, o grupo de tecnologia e mídia ainda a ser lançado de Trump, Ele disse em um anúncio na quarta-feira Que “sua missão é criar um rival para o consórcio de mídia liberal e lutar contra as“ grandes empresas de tecnologia ”do Vale do Silício, que usaram seu poder unilateral para silenciar vozes dissidentes na América.

Trump foi banido pelo Twitter, sua plataforma de mídia social favorita, e pelo Facebook no início deste ano, após ser acusado de fomentar a invasão do Capitólio.

Um post proeminente no quadro de mensagens do WallStreetBets na sexta-feira mostrou o que parecia ser a carteira de ações de um usuário, anunciando ganhos diários de mais de US $ 10.000 em apostas no DWAC. O post chamando o ex-presidente de “Papa Trump” atraiu rapidamente mais de 800 comentários.

