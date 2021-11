O CEO da Twilio está divulgando as perspectivas de crescimento da empresa após a recente queda nas ações

Twilio O cofundador e CEO Jeff Lawson disse à CNBC na segunda-feira no final de outubro slide de estoque Os investidores não devem ser desviados da trajetória de crescimento de longo prazo da empresa.

“Nosso crescimento tem estado na faixa dos 30 (por cento) e baixo dos 50 (por cento) por um tempo e com uma receita média próxima a US $ 3 bilhões … Esses são números surpreendentes.” Lawson dissedinheiro louco” Com Jim Cramer.

Em 28 de outubro, Twilio compartilhou uma perspectiva ruim para o quarto trimestre e anunciou a saída de seu diretor de operações, George Ho. As ações da plataforma de comunicações em nuvem caíram 17,6% naquele dia.

De uma alta histórica de US $ 457,30 em fevereiro, a ação caiu mais de 30%.

Lawson disse que as aquisições da empresa, além de trabalhar com grandes empresas como nikeE elevador E Netflix Para ajudá-los a desenvolver contatos pessoais com os clientes em pé de igualdade com os gostos Amazonas E o alfabetoGoogle, irá impulsionar o crescimento.

As comunicações das grandes tecnologias sempre parecem pessoais porque entendem seus clientes por meio de seus dados, de acordo com Lawson. Ele acrescentou que Twilio quer ajudar seus clientes a construir relacionamentos digitais com seus clientes que sejam de “qualidade” da concorrência.

“Agora, todas as empresas com quem converso dizem que precisam construir o mesmo tipo de relacionamento digital com seus clientes que esses gigantes, mas é necessário um grande investimento em dados, sistemas e aplicativos de compartilhamento para obter a qualidade desses gigantes digitais ”, Disse Lawson. “É isso que nossa plataforma permite que essas empresas façam.”

Twilio pega todos os dados primários que a empresa possui sobre seus clientes e os coleta em um perfil desse cliente para descobrir o que o cliente gosta ou não gosta, ou por que geralmente procura ajuda.

Isso ajuda a empresa a fornecer ao cliente uma experiência mais personalizada, explicou Lawson.