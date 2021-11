Última atualização de notícias: Líder de Hong Kong defende entrada de Jimmy Dimon sem quarentena

O líder de Hong Kong defendeu na terça-feira a concessão de uma isenção ao presidente e executivo-chefe do JPMorgan Chase, Jimmy Dimon, que entrou na cidade sem passar por uma quarentena estrita de três semanas, dizendo que os riscos eram “inteiramente controláveis”.

Dimon, o primeiro chefe de banco de investimento de Wall Street a visitar a China continental desde o início da pandemia Covid-19, veio dos Estados Unidos e passará apenas 32 horas reunindo-se com reguladores em Hong Kong e 4.000 funcionários em uma “prefeitura” virtual.

“[Dimon’s] Edição . . . Foi baseado nos interesses [Hong Kong’s] Desenvolvimento econômico, Carrie Lam, presidente-executiva de Hong Kong, disse a repórteres. “[JPMorgan] Afinal, é um banco enorme com atividades comerciais importantes em Hong Kong. ”

Ela disse que a viagem de Damon apresenta apenas “riscos controláveis”, visto que o itinerário foi aprovado com “restrições”. Essas restrições incluíam o uso de máscaras faciais, manter distância durante as reuniões e não apertar as mãos.

Os viajantes dos Estados Unidos, junto com outros 24 países de alto risco, incluindo a maior parte da Europa, devem estar sujeitos à quarentena de hotel por 21 dias. Isentar a atriz Nicole Kidman da quarentena em agosto para fazer uma série de TV na Amazon gerou indignação pública por seu “tratamento especial”.

Cerca de 130 pilotos de carga da Cathay Pacific foram enviados para 21 dias de quarentena depois que três de seus colegas testaram positivo para o coronavírus © Bloomberg

Embora o governo de Hong Kong tenha permitido que um pequeno número de empresários contornasse as quarentenas obrigatórias com base em preocupações com o desenvolvimento econômico, as autoridades rescindiram a maioria das isenções da semana passada em uma tentativa de atender às expectativas de Pequim de facilitar a reabertura das fronteiras com a China continental.

Hong Kong concedeu 93 dispensas de quarentena a executivos de alto escalão de 399 solicitações recebidas até 11 de novembro, de acordo com dados do governo fornecidos ao Financial Times.

Vários colegas de Dimon em grandes bancos internacionais foram colocados em quarentena na cidade, incluindo o presidente do HSBC, Mark Tucker, e o CEO Noel Quinn. O CEO do Standard Chartered, Bill Winters, recebeu uma isenção limitada de quarentena neste verão, o que significa que ele foi autorizado a sair para algumas reuniões de negócios.

Outros evitaram vir para a cidade completamente. David Solomon, CEO da Goldman Sachs, chegará esta semana a Cingapura – que encerrou as exigências de quarentena para viajantes dos EUA – em sua primeira viagem à Ásia desde o início da crise.

Também na terça-feira, disse Lam, cerca de 130 pilotos de carga da Cathay Pacific foram enviados para uma quarentena de 21 dias depois que três de seus colegas que ficaram no mesmo hotel de Frankfurt testaram positivo para coronavírus.

Ela admitiu que a mudança poderia “afetar significativamente” a logística de mercadorias da cidade. A companhia aérea, após discussões com funcionários, impôs procedimentos de quarentena mais rígidos para que todos os tripulantes de cabine se isolassem por três dias e evitassem reuniões na chegada.