“Eu sempre esqueci que você ainda está vivo”

O CEO da Tesla, Elon Musk, alvejou o senador Bernie Sanders no fim de semana depois que o legislador exigiu que os ricos recebessem sua “parte justa”.

Sanders, um defensor da redistribuição de riqueza, tuitou na tarde de sábado: “Devíamos pedir aos muito ricos que paguem sua parte justa. Ponto final.”

No domingo, Musk atirou no time independente de Vermont.

“Eu sempre esqueço que você ainda está vivo”, escreveu ele em um tweet.

Musk seguiu com outra mensagem para Sanders.

“Você quer que eu venda mais ações, Bernie?” Perguntou. “Basta dizer a palavra …”

Musk se enquadra na descrição de Sanders de “ultra-rico” como a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US $ 285 bilhões, de acordo com Índice Bloomberg Billionaires.

O fundo de Musk vendeu cerca de US $ 1,2 bilhão em ações da Tesla na sexta-feira, de acordo com relatórios financeiros publicados na noite de sexta-feira, e vendeu US $ 6,9 bilhões em ações da empresa ao longo da semana. CNBC mencionado. Musk ainda possui mais de 166 milhões de ações da empresa.

As vendas aconteceram depois que Musk fez uma pesquisa com seus mais de 60 milhões de seguidores no Twitter em 6 de novembro, perguntando se ele deveria vender 10% de suas ações. Cerca de 58% responderam “sim”. Ele disse a seus seguidores que a votação determinaria o futuro de seus ativos na Tesla, mas os documentos financeiros arquivados na semana passada mostram isso. Alguns deveriam ser vendidos independentemente do resultado da votaçãoDe acordo com a CNBC.

Os legisladores do Capitólio estão tentando aumentar os impostos sobre as pessoas mais ricas do país.

Democratas no Senado dos EUA Mês passado Ele revelou uma proposta de tributar ações e outros ativos negociáveis ​​de bilionários para ajudar a pagar o pacote abrangente de políticas domésticas do presidente Joe Biden.

Sanders, junto com a senadora Elizabeth Warren, tem sido uma das vozes mais altas pedindo impostos mais altos para os ricos. Em março, ambos propuseram 3% do imposto anual total sobre a riqueza acima de US $ 1 bilhãoe um imposto de riqueza anual de 2 por cento sobre o patrimônio líquido das famílias e trustes que variam de $ 50 milhões a $ 1 bilhão.