GTA San Andreas Remasterizado Heads para Xbox Game Pass

Ei mano, você está indo para o PS agora? Vou para o Xbox Game Pass. captura de tela : Rockstar / Google Play Store

Junto com as novidades Grand Theft Auto: Trilogia– Pacote redesenhado para o primeiro 3D GT Jogos – que caiu em 11 de novembro de 2016, a Rockstar revelou sub-repticiamente GTA San Andreas Ele também chegará no Xbox Game Pass no mesmo dia. Óh, e GTA III Ele está chegando ao PlayStation agora também.

No Comunicado de imprensa Ao anunciar a coleção, a Rockstar Games explicou que os assinantes do Xbox Game Pass podem acessar a versão definitiva do Grand Theft Auto: San Andreas Em 11 de novembro. Grand Theft Auto III: Edição Definitiva Ele chegará ao PlayStation Now em 7 de dezembro.

Claro, isso junto com o completo Grand Theft Auto: Trilogia, que inclui remasterizações de GTA IIIE Submundo, E San Andreas Em um pacote por $ 60. Apenas parece San Andreas Disponível no Xbox Game Pass, o que significa que você terá que pegar o conjunto se quiser os outros dois GT jogos.

Todos os três jogos apareceram com alguns anos de diferença: Terceiro Foi lançado em 2001, Submundo diminuiu em 2002, e San Andreas Chegou em 2004. S.Andreas Talvez a mais famosa das três, a locação fictícia de Los Santos é a mesma cidade que GTA V Acontecer ou ocorrer. Embora desatualizado, você pode esperar que os Transformers apresentem algumas melhorias necessárias, como melhor iluminação, mapas aprimorados e detalhes ambientais atualizados.

Outras melhorias incluídas no conjunto remasterizado são Texturas HD e controles semelhantes a Grand Theft Auto V. Não está claro exatamente o queGTA V– Como os controles “, mas provavelmente você pode esperar movimentos e mira mais precisos desses jogos originais.

G / O Media pode obter comissão

Enquanto esperamos para colocar as mãos em um dos melhores Grand Theft Auto entradas – tosse, San AndreasTosse – poderia ser pior do que sair de casa gta online, que acaba de receber uma nova atualização de Halloween. Este aqui vê Palhaços assassinos e carros fantasmas Vagando pelas ruas, junto com uma série de outros looks de filmes de terror.