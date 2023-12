David Perron, do Red Wings, suspenso 6 jogos por checar Artem Zub, dos senadores

O atacante do Detroit Red Wings, David Perron, foi suspenso por seis jogos por verificar o defensor do Ottawa Senators, Artem Zub, no sábado, anunciou o Departamento de Segurança do Jogador da NHL na segunda-feira.

Perron (35 anos) acertou Zub na lateral da cabeça, aparentemente em defesa de seu companheiro de equipe Dylan Larkin, que recebeu sucessivos golpes na cabeça e pescoço dos atacantes Mathieu Joseph e Parker Kelly do Ottawa que deixaram Larkin imóvel no gelo em o primeiro período. Do jogo de sábado. Quando o jogo parou, Byron viu Zub parado sobre o corpo de Larkin e verificou a cabeça de Zub em resposta. Perón foi expulso do jogo com penalidade por bater com intenção de ferir.

Como resultado de sua suspensão, Perron perderá US$ 148.437,48 de seu salário para o Fundo de Assistência Emergencial dos Jogadores.

O lateral esquerdo marcou sete gols e seis assistências nas 26 partidas que disputou nesta temporada.

Os Red Wings têm 14-8-4 e estão em quarto lugar na Divisão do Atlântico. Seus próximos seis jogos serão contra o Dallas Stars (segunda-feira), St. Louis Blues (terça-feira), Carolina Hurricanes (quinta-feira), Philadelphia Flyers (sábado), Anaheim Ducks (18 de dezembro) e Winnipeg Jets (20 de dezembro).

Por que Perón foi suspenso por seis jogos?

De acordo com um vídeo explicativo divulgado pela NHL Player Safety, o motivo da disciplina extra para a verificação cruzada de Perron em Zub (em oposição à infração comum de verificação cruzada) foi porque “não era um jogo de hóquei”. Em vez disso, foi “um golpe deliberado com um pedaço de pau, com a intenção de se vingar de um oponente”.

O vídeo também observa que “o peso do impacto deste golpe é absorvido diretamente pela cabeça de Zob devido às ações e escolhas feitas por Perron”. – Max Bultmann, redator da equipe do Red Wings

Qual é a situação de Larkin?

Após permanecer inconsciente no gelo, Larkin foi ajudado pelos companheiros e não voltou ao jogo. Ele foi colocado na reserva de feridos na segunda-feira, retroativo a 9 de dezembro. Ele está indisponível para retornar por pelo menos uma semana por estar no IR, mas não há prazo para seu retorno. – Bultmann

Como a ausência de Perron afetará os Red Wings?

Perron é um grande contribuidor do Detroit com 13 pontos em 26 jogos este ano. Ele joga na unidade sênior de power play do time e é capitão alternativo do time. Perdê-lo enquanto Larkin já está caído seria doloroso para os Red Wings, que estão lutando por uma vaga nos playoffs.

Eles sentirão falta dele principalmente abaixo da linha do gol, na zona ofensiva, onde ele é o protetor de disco mais habilidoso. – Bultmann

(Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images)