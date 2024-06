Jogos essenciais do PS Plus para julho de 2024 anunciados

Como principal adição deste mês, Borderlands 3 traz muitos saques e tiros para o PS Plus Essential. Foi lançado primeiro no PS4 e depois atualizado no PS5, e recebemos uma classificação de 8/10 em nosso site. Análise de Borderlands 3 no PS4 Ele concluiu: “Sua mistura de saques, tiros e comédia proporciona diversas sequências de jogo, uma progressão profunda e significativa para os jogadores e algumas risadas ao longo do caminho. Não agradará a ninguém que não seja fã de iterações anteriores, mas ao fazer isso, Borderlands 3 se atém ao que faz de melhor.”

Among Us tem sido uma sensação multijogador há anos, então a maioria dos membros do PS Plus Essential já deve estar familiarizada com seu conceito. O jogo está disponível para PS5 e PS4, com suporte total para cross-play. A versão PS5 roda a 60fps em resolução 4K.

O simulador de hóquei no gelo NHL 24 completa a programação para julho de 2024, o que consideramos um avanço e um retrocesso em diferentes áreas em comparação com os anos anteriores. “Os jogos de esportes são bastante previsíveis. De ano para ano, você verá uma ou duas mudanças radicais e, em seguida, uma série de pequenos ajustes, mas além disso, geralmente você estará jogando o mesmo jogo”, concluímos. . “Por essa lógica, é realmente impressionante o quão bem a EA Vancouver conseguiu mudar este ano, dada a rapidez com que eles mudaram de um jogo para o outro. O que é ainda menos impressionante é a implementação dessas mudanças. inclusão totalmente bem-vinda e uma provocação emocionante A maioria das mudanças Outros, especialmente o novo sistema de triagem, deixam muito a desejar.

