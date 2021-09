O biógrafo real diz que Will e Kate não tratavam Harry e Meghan * bem * antes de a rivalidade real começar

“Hearst Magazines e Yahoo podem ganhar comissão ou receita em certos itens por meio dos links abaixo.”

Quando se trata de uma rixa entre membros da família real, anteriormente conhecida como Fab Four (Príncipe William, Kate MiddletonE Príncipe Harry e Meghan Markle), as pessoas geralmente se enquadram em um dos dois campos – aqueles que estão tão cansados ​​de ouvir toda a situação que têm uma dor de cabeça em salvas com a simples menção da palavra “corredor” e aqueles que, embora também cansados ​​de ouvir em um nível, não parece balançar uma magia estranha com ele também.

Se você está no primeiro grupo, sinta-se à vontade para sair agora, porque o que se segue está definitivamente relacionado à rivalidade real. Se você estiver no segundo grupo, respire fundo e continue navegando.

A última opinião de um especialista sobre o colapso do relacionamento de William e Harry é cortesia de Andrew Morton, autor de muitos livros reais, o mais famoso dos quais é princesa Diana Biografia Pessoal, Diana: sua verdadeira história em suas próprias palavras.

Morton também escreveu uma biografia de Megan, Megan: Princesa de Hollywood, que foi publicado originalmente em 2018 e agora é atualizado como seis novos capítulos. Nesses novos capítulos, Morton investiga as origens da infame feud entre William e Harry e seu impacto em Meghan também.

De acordo com as exceções que você postou mulherMorton explica que apesar de relatos em contrário (inclusive nos romances Harry e Meghan se compartilharam Durante a entrevista com Oprah Winfrey no início deste ano), ele entendeu que o palácio fazia do bem-estar de Meghan uma prioridade.

Longe de abandonar Meghan, os menores tinham uma equipe que passou “centenas de horas monitorando contas de mídia social” e “as ameaças violentas foram relatadas à polícia”, escreveu ele..

Mas Morton relatou isso Will e Kate Atitudes em relação Meghan e Harry Ela foi um fator importante na rixa dos dois irmãos e, conseqüentemente, na decisão final da família Sussex de se afastar da vida real.

Morton escreveu: “A apatia da duquesa de Cambridge em relação a Meghan e a alegada intimidação de William contribuíram para uma devastadora confusão entre os irmãos ‘Kayne e Abel’. ‘Harry foi o’ principal responsável ‘nas tensas relações entre a família Sussex e a família real, mas foi Meghan quem levou o golpe. “

Esta não é a primeira vez que alegações surgiram sobre a alegada intimidação de Harry e Meghan por William. Em janeiro de 2020, logo após Harry e Meghan anunciarem sua decisão de se afastar de seus deveres reais, ele emitiu Tempos de domingo mencionado A família Sussex “foi banida da família real devido ao comportamento ‘intimidador’ de seu irmão, o duque de Cambridge” e citou uma fonte que disse que o casal decidiu sair da realeza após dois anos “constantemente dizendo a eles onde estão.”

A família real imediatamente encerrou os rumores, com Harry e William chegando a fazer uma rara declaração conjunta condenando-os.

“Apesar da aparente negação, uma história falsa foi publicada em um jornal britânico hoje especulando sobre a relação entre o duque de Sussex e o duque de Cambridge,” Ele disse na declaração conjunta. “Para irmãos que se preocupam profundamente com questões de saúde mental, usar uma linguagem inflamatória dessa forma é abusivo e potencialmente prejudicial.”

Não está claro a partir dos trechos quais são as fontes de Morton para os novos capítulos ou se há novas evidências ou informações que justifiquem a reconsideração das alegações de bullying, mas isso é o que há de novo no mundo de Overanalyzing the Royal Feud. Considere completar sua atualização de fofocas reais.

