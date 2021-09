Future Wife é um jogo interativo com tudo: cabras, alienígenas e planilhas

A pandemia levou a uma série de experiências digitais extraordinárias, de Salas de fuga do Formulários Google Geralmente Programas de comédia virtual 2D. Mas o casamento digital interativo / casamento em Northern Barn que participei na sexta-feira passada, Futura esposa: festa em uma planilhaLeva as coisas a um nível novo e estranho. O show, co-criado pela dramaturga Ruth Tang e a diretora Sarah Blush, e apresentado por uma equipe de colaboradores do jogo e da companhia de teatro New Georges, consegue ser hilário, confuso e um pouco surpreendente. Basicamente, todas as coisas que não estão disponíveis no Planilhas Google.

difícil de descrever festa para uma planilha de uma forma lógica. Existem cabras comunistas, ativistas alienígenas, várias ilhas temáticas e um público desconhecido disfarçado em uma variedade de animais exóticos. Também há muitas ameaças sinistras na descrição oficial:

Você está convidado para um casamento totalmente heterossexual, mas não podemos ter um casamento de verdade, então fizemos uma das planilhas. É uma festa dançante, então espero que você esteja usando sapatos confortáveis. É uma sorte comum, então espero que você traga um pouco de comida. É uma terra vasta e assustadora. É um celeiro cheio de máquinas enormes. Não é menos? não se preocupe. Você pode ser aquele que está balançando no gramado até que a lima da faca esteja afiada. receber.

A experiência real do participante começa com o recebimento de um convite de casamento por e-mail (“Estamos nos reunindo para celebrar a união dos sexos de Boots e Patsy”). Na hora de início indicada, fui incentivado a sair da minha conta do Google ou abrir uma janela anônima e participar das festividades. Os membros da audiência são primeiro jogados em uma folha de ‘campo de boas-vindas’, onde são bem-vindos e encorajados a circular e começar a editar o jornal.

Blush e tang descreve o prado como uma espécie de tutorial de experimento. “Esta página introdutória foi criada para ser um espaço onde modelamos o comportamento”, diz Blush. Apresenta os tipos de interação a serem usados ​​durante a apresentação que qualquer membro do público pode realizar, como edição de texto ao vivo, coloração de células, colagem de GIFs e imagens e otimização básica. Se você conseguir entender o RPG no início da experiência, você pode lidar com isso Futura esposa: festa em uma planilha.

Do prado em diante, as coisas ficam ainda mais estranhas. O casamento de Potts e Patsy não é bem o que parece, desde o fato de que Boots é uma cabra, até os alienígenas que boicotaram a cerimônia. Dependendo da variedade de sites e configurações, futura esposa Está claramente configurado para abordar muitos tópicos diferentes. Alguns dos temas são óbvios, como a forma como a rigidez de gênero do “complexo industrial do casamento” (como Blush aponta) se reflete na maneira direta como os papéis são frequentemente usados ​​para o trabalho. “Pessoas experientes [Google Sheets] Como um local de trabalho ou um lugar como, você sabe, trabalho duro ”, observa Tang. Outros tópicos não relacionados a casamento ou cabras são enterrados.

Não tenho certeza se o Planilhas é a melhor maneira de experimentar o teatro – festa para uma planilha É referido como uma “adaptação” da peça Tang original “em um sentido muito vago da palavra” – mas produziu uma experiência que permaneceu comigo. Ao entrar, pensei que ver alguém “fazer” a edição da planilha seria a parte mais interessante disso. Fui pego de surpresa em um Documento Google e fingi trabalhar “inteligentemente” para um editor. Mas o que mais me surpreendeu foram as interações assíncronas.

Blush and tang deixa o público com muito espaço digital para interagir, e às vezes com o valor de uma ilha pirata inteira, em coordenação com o elenco do Discord para estimular a discussão e o refinamento com falas fornecidas por ativistas alienígenas tentando resgatar Bots. Combinado com o anonimato inerente à experiência, isso pode levar a algum envolvimento aberto. Também produz momentos mágicos de interação. Muitas vezes deixei um idiota tentando ser engraçado em uma folha, apenas para voltar mais tarde e encontrar uma resposta honesta ou várias vozes igualmente idiotas.

São esses momentos que me surpreendem. Honestidade, diversão e até mesmo comunidade em um espaço compartilhado anônimo são cada vez mais raros em 2021. É ingênuo esperar isso. Mas por uma hora ele funciona, futura esposa faz acontecer.

“Acho que esse aspecto de saber que há muitas coisas acontecendo e que há pessoas ao seu redor com quem você pode interagir, se quiser, acho que é um sentimento de liberdade, mas também uma espécie de limitação”, Tang explica. “Eu acho que é por isso que você sabe, e é por isso que eu pessoalmente acho as experiências, e até mesmo a performance do show, muito interessantes, e … meio que as experiências de estar com as pessoas, por incrível que pareça.”

Futura esposa: festa em uma planilha Atualmente, ele concluiu seu lance de seis. Você pode ver planilhas de versões anteriores da visão No site de Ruth Tang.