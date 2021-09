Britney Spears: 5 descobertas do especial da CNN

Em um especial da CNN “Toxic: Britney Spears ‘Battle For Freedom” na tarde de domingo, alguns dos amigos e ex-funcionários da cantora falaram sobre a restauração da cantora e esclareceram como tem sido a vida de Spears sob o estrito acordo.

Aqui estão cinco refeições rápidas.

depois, depois tutela Em 2008, Dan George foi contratado para liderar a turnê promocional do álbum “Circus” de Spears. Ele disse que durante os seis meses em que trabalhou com Spears, “ela só lia livros cristãos … seu telefone é monitorado.”

“Não sei se as ligações foram gravadas ou não, mas o uso do telefone era rigidamente controlado”, explicou George.

“A tutela ditava a ela quem seriam seus médicos, que médico ela iria consultar, com que frequência os veria e quanto tempo essas sessões demorariam”, acrescentou. “Todos os aspectos de seus cuidados médicos, não apenas seus cuidados médicos, eram rigidamente controlados … quem ela podia ver, quem ela podia namorar e com quem ela poderia ser amiga, era muito bem controlado.”

George disse que o controle se estendia àqueles ao redor de Spears.

“Se alguém expressasse sua opinião sobre a tutela, mesmo apenas conversando com um colega ou conversando com Britney sobre isso, você poderia perder o emprego. Você vai sair no dia seguinte. Todo mundo deve ir embora. Não pergunte perguntas, é isso. “

Jamie Spears não quis comentar oficialmente sobre esses detalhes, mas seu advogado disse em um comunicado: “Jimmy ama Britney incondicionalmente e deseja apenas o melhor para ela. Ele nunca deixará de amar ou apoiar sua filha”.

Rosie O’Donnell tentou chegar às Spears ao longo dos anos

O ex-apresentador de talk show entrevistou Spears várias vezes ao longo dos anos, e O’Donnell disse que eles desenvolveram um relacionamento próximo.

“Eu a procurei ao longo dos anos, e não o fizemos, e sempre mando recados. Ouvi algumas vezes que quando ela vai ao Four Seasons, eles dizem que ela está indo ao Four Seasons e eu vou a um spa para ver se consigo esbarrar nela, sabe, para dizer: ‘Ei, garoto’, “Como vai você? Eu simplesmente adoro isso”, disse O’Donnell.

Britney Spears culpa seu ex-empresário por sua vontade

Fontes próximas de Spears disseram à CNN que culpam Lou Taylor, seu ex-gerente de negócios que pediu demissão no ano passado, por vários problemas de guarda.

Uma das fontes disse: “Britney está ciente e zangada com a censura exercida sobre ela por Lou Taylor e sua empresa, que ganhou milhões de dólares com suas participações.”

“A Sra. Taylor não estava envolvida na criação de uma organização de tutela”, disse em parte à CNN um advogado de Taylor e sua empresa, a Tri-Star.

Acrescentando que eles são pagos, uma “porcentagem padrão da indústria” como gerente de negócios de Spears e têm “nada além de uma afeição por Britney Spears e estão orgulhosos de tê-la servido fielmente por 12 anos”.

Dentro do 911 liga antes do testemunho de Spears em junho

Ronan Farrow e Gia Tolentino mencionado Naquelas horas antes do testemunho de Spears sobre a bomba em 23 de junho, a cantora foi à delegacia de polícia perto de sua casa. A CNN soube que Spears ligou para o 911 duas vezes do telefone do saguão da estação e se relatou como vítima de abuso no condado. Logo, os policiais encontraram a cantora em sua casa.

“Ela queria começar a provar que acreditava que algo ilegal estava acontecendo e, de fato, foi o que ela disse no dia seguinte, que achava que as pessoas envolvidas na manutenção dessa tutela deveriam ir para a cadeia”, disse Farrow à CNN.

A gravadora de Spears não ficou feliz com a capa da Rolling Stone de 1999

Ray Roldan, o ex-editor da estrela pop, disse à CNN que quando ele publicou a publicidade de Spears na Jive Records, a gravadora ficou preocupada quando viu Spears, que tinha 17 anos na época, retratada de sutiã na capa de 1999 de sua revista Rolling Stone. . .

“[The Rolling Stone cover] Era algo que temíamos há muito tempo, disse Roldan. “Vimos isso e recebemos as provas do fotógrafo e lembro-me de ter pensado: ‘Podemos estar realmente trapaceando aqui’. Lembro que estava na próxima reunião e a tensão era muito … Foi uma decisão da Rolling Stone. [to publish the cover]. “

A Rolling Stone não respondeu ao comentário.

O relatório especial da CNN será retransmitido em 3 de outubro.