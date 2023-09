O Irã teria recebido aeronaves russas, mas não o tão esperado Su-35

Aeronaves encomendadas pelo Irã à Rússia começaram a chegar ao país, segundo relatos da mídia iraniana. No entanto, essas aeronaves não são os caças Su-35 Flanker que Teerã esperava começar a receber este ano.

A agência de notícias semi-oficial iraniana Tasnim informou no sábado mencionado O país recebeu aeronaves de treinamento subsônico Yak-130, citando fotos e vídeos sem data que pretendem mostrar a nova aeronave com marcações da IRIAF (Força Aérea da República Islâmica do Irã). Pelo menos duas aeronaves Yak-130 estariam localizadas na província de Isfahan, no centro do Irã, e agora estão a serviço da Força Aérea Iraniana.

Embora essas aeronaves de treinamento, que também podem servir como aeronaves leves de combate, não sejam tão capazes quanto o Su-35, sua entrega pode indicar que a Rússia também entregará esse caça posteriormente.

Nas últimas semanas, tem havido crescentes indicações e relatos de que Moscou desistiu de um acordo anterior para vender a Teerã caças multifuncionais supermanobráveis ​​Sukhoi 24-50. O Irão forneceu à Rússia centenas de drones, a maioria deles munições de uso único, para uso na sua guerra em curso contra a Ucrânia.

Ferzin Nadimi, analista de defesa e segurança do Instituto de Política do Oriente Próximo de Washington, não conseguiu confirmar ou negar a autenticidade das fotos e vídeos da entrega do Yak-130. No entanto, ele opinou que se a entrega for realmente confirmada, poderia ser um “passo lógico antes da aquisição de caças de quarta geração” e também “indica que o acordo do Su-35 acabará por avançar em algum momento no futuro”.

As autoridades iranianas expressaram otimismo de que a Rússia entregará os Su-35 já em março deste ano. Desde então, esse otimismo foi moderado Um relatório O que indica que a Rússia não cumpriu as suas obrigações no acordo de fornecimento ao Irão de 50 aviões Su-35, que Teerão pagou em 2021 e deverá começar a receber este ano.

Há muito que existe especulação generalizada de que o Irão receberia pelo menos 24 Su-35 que a Rússia já tinha construído para o Egipto, que desde então cancelou a encomenda. A guerra na Ucrânia pode ter perturbado planos e calendários de entrega anteriores.

De qualquer forma, a entrega do Yak-130 parece confirmar que a Rússia está pelo menos entregando algo Ao Irão, depois de tudo o que Teerão forneceu a Moscovo nos últimos dezoito meses.

A última vez que a Rússia transferiu aeronaves militares para o Irã foi na década de 2000, e foi isso Apenas seis aeronaves de ataque Su-25 Frogfootque também era subsônico.

Em 2019, a Agência de Inteligência de Defesa do Departamento de Defesa dos EUA previsão O Irã tentará adquirir aeronaves Yak-130 da Rússia, juntamente com mísseis de defesa aérea S-400, sistemas de defesa costeira Bastion, tanques T-90 e aeronaves Su-30 assim que o embargo de armas da ONU expirar em outubro de 2020. Desde então, Teerã solicitou agora escolher O Su-35 é mais avançado que o Su-30.

O interesse de Teerã no treinador Yak-130 pode parecer estranho à luz da frequente promoção de sua aeronave de treinamento caseira. Irã em março Linha de produção aberta Por sua aeronave de treinamento HESA Yasin original. Tal como acontece com o Yak-130, o Yasin pode treinar pilotos nos fundamentos de caças mais avançados de quarta geração e servir como caça leve.

Além de desenvolver estas aeronaves de treino de forma independente, as autoridades iranianas afirmam duvidosamente que o país é capaz de produzir aeronaves de quarta geração.

No entanto, o Yassin e outras aeronaves iranianas semelhantes podem não dar aos pilotos iranianos as habilidades específicas de que necessitarão para operar o Su-35.

“Embora o Irã tenha equipado a última atualização do protótipo do jato de treinamento Yassin com um glass cockpit e alguns recursos avançados, ainda está longe da produção em série”, disse-me Nadimi.

Além disso, acrescentou, os aviões de treinamento domésticos do Irã “também não são conhecidos por terem sido desenvolvidos especificamente com a tecnologia russa de caça de quarta geração”.

Assim, a entrega do avião de treinamento subsônico Yak-130 poderia indicar que o Irã finalmente receberá o tão esperado Su-35. Quanto a Teerã, é muito melhor tarde do que nunca.

