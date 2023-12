O Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu estragam a recuperação do mercado causada pelas expectativas de cortes nas taxas de juros por parte do Fed

Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

O Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra recusaram-se a declarar vitória sobre a inflação, amortecendo uma recuperação do mercado desencadeada pela Reserva Federal dos EUA, que sinalizou que irá cortar as taxas de juro no próximo ano.

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, alertou na quinta-feira que havia “trabalho a fazer” antes que a inflação caísse para a meta de 2 por cento, enquanto Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra, disse que “ainda há um longo caminho para vá.” ” no Reino Unido.

Ambos os bancos centrais mantiveram as taxas de juro estáveis, o Banco Central Europeu em 4 por cento e o Banco de Inglaterra em 5,25 por cento, com Lagarde a alertar que “não devemos baixar a guarda de forma alguma” contra as pressões sobre os preços no consumidor.

O Fed também manteve as taxas de juros no dia anterior entre 5,25% e 5,5%, mas forneceu previsões mostrando que as autoridades americanas acreditam que as taxas de juros terminarão no próximo ano entre 4,5% e 4,75% – o que implica cortes nas taxas de um quarto de ponto percentual.

Uma postura inesperadamente pacífica do presidente do Federal Reserve, Jay Powell, impulsionou os mercados na manhã de quinta-feira, com as ações e os títulos do governo subindo na esperança de reduzir as taxas de juros globais.

Em Nova Iorque, as acções continuaram a subir, desencadeada no dia anterior pela mudança da Reserva Federal. O S&P 500 subiu 0,5 por cento na quinta-feira, 2 por cento do seu máximo histórico.

“É um excelente presente de Natal antecipado” do Fed, disse Charles Hepworth, diretor de investimentos da GAM Investments.

Mas uma posição mais dura por parte do Banco de Inglaterra e do Banco Central Europeu amorteceu a recuperação. O índice regional Stoxx Europe 600 subiu 0,9 por cento, impulsionado por grandes ganhos em ações imobiliárias sensíveis às taxas de juros. O FTSE 100 de Londres subiu 1,3 por cento, enquanto o CAC 40 de França subiu 0,6 por cento, um pouco abaixo do seu máximo histórico de fecho.

“Os mercados estão começando a sentir o cheiro de uma mudança global por parte dos bancos centrais depois que o Fed mudou para uma política monetária fácil na noite passada”, disse Matthew Landon, estrategista de mercado global do JP Morgan Private Bank. “O Banco da Inglaterra não seguiu o exemplo.”

Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra Ele disse As taxas de juro devem permanecer elevadas durante um “período de tempo prolongado” e deixar aberta a opção de aumentar as taxas de juro, se necessário. “Ainda há um longo caminho a percorrer. Continuaremos a monitorizar os dados de perto e a tomar as decisões necessárias para trazer a inflação de volta para 2%”, disse Bailey.

O Comité de Política Monetária votou seis a três para manter a taxa de juro directora do banco central no seu nível mais elevado em 15 anos.

Depois de o Banco Central Europeu ter mantido a sua taxa de referência de depósitos num máximo histórico de 4% pela segunda reunião consecutiva, os decisores políticos reiteraram a sua determinação em manter os custos dos empréstimos em “níveis suficientemente contidos durante o tempo que for necessário”.

O banco central da zona euro espera que o crescimento dos preços ao consumidor desacelere para o seu objectivo de 2 por cento ao longo dos próximos três anos, eliminando um grande obstáculo para considerarem a redução das taxas de juro. Mas Lagarde disse que os decisores políticos serão “um pouco mais agressivos” e pretendem atingir esse marco até 2025.

Nos mercados obrigacionistas, o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a dois anos, sensíveis às taxas de juro, atingiu o mínimo de seis meses de 4,28%, uma descida de quase um ponto percentual em relação ao máximo de 17 anos alcançado há apenas dois meses, antes de recuperar para 4,36. por cento. Os rendimentos dos títulos alemães de dois anos, referência da zona do euro, caíram 0,06 ponto percentual, para 2,59%. Os rendimentos dos títulos públicos de dez anos caíram 0,05 ponto percentual, para 3,79%.

O dólar caiu 1,1% em relação a uma cesta de seus equivalentes, enquanto o ouro subiu 0,4%, para US$ 2.035 por onça.

Reportagem adicional de Stephanie Stacey em Londres