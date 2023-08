O banco central chinês reduz a principal taxa de juros sobre empréstimos bancários

As ações caíram na China e a moeda caiu na segunda-feira, depois que o banco central do país anunciou um corte menor do que o esperado em sua principal taxa de juros.

Muitos investidores e economistas esperavam que Pequim agisse de forma mais decisiva sobre as taxas de juros enquanto a China lutava com a queda dos preços das casas, gastos fracos do consumidor e amplos problemas de dívida.

O banco central, o Banco do Povo da China, cortou apenas um décimo de ponto percentual da taxa de juros de referência de um ano usada para a maioria dos empréstimos corporativos, sem nenhuma alteração na taxa de cinco anos usada para precificar hipotecas. A ligeira redução nos empréstimos por um ano é a segunda vez em dois meses que o governo reduz as taxas de empréstimos dos bancos comerciais.

Economistas disseram que o tamanho modesto do corte de segunda-feira foi o mais recente sinal de que as ferramentas usuais do governo para enfrentar uma desaceleração econômica podem ter perdido parte de sua eficácia.